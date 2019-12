“Más que una obligación fue un honor haber estado en el servicio militar”

MEXICALI, Baja California.- Con miradas firmes y orgullosas, jóvenes mexicalenses comentaron sentirse satisfechos de haber concluido su servicio militar en el cuartel ubicado en calle 11.

Juan Manuel Chiu Garcia de 19 años y Dulce María Gamez Barraza de 18 años, expresaron que por 44 semanas, pudieron conocer más de su país y el significado del ejército mexicano, cuestión que los hizo sentir querer más a su nación.

BOLA BLANCA

Juan Manuel por ejemplo, indicó que a pesar de que le tocó bola blanca, el tenía los deseos de realizar su servicio militar, pues desde niño le interesaba el ejército.

“Siempre quise servir a mi nación y el haber estado aquí fue todo un honor, pues aprendimos cosas interesantes como planes de emergencia, el uso de un fusil e historia del ejército mexicano”.

“Así que para mi haber tenido ese conocimiento fue algo muy agradable y más porque aquí en el ejército saben como hacer interesante los temas, ya que casa soldado su manera de explicarlo y eso me agradó mucho”, comentó.

META PERSONAL

Dulce María, expuso que al igual, ella sentía curiosidad y admiración por las actividades que realizaba el ejército, así que cuando cumplió la mayoría de edad y motivada por su familia, decidió realizar su servicio militar.

Dulce comentó que quizás al principio fue difícil por el hecho de que es un ambiente distinto, pero que fue cuestión de tiempo para adaptarse y sentir todo más sencillo.

“La verdad fue una grata experiencia pues aprendes mucho, entiendes lo que es la disciplina y la importancia de servir a tu país, así no me arrepiento de haber tomado esta decisión que me ayudó a ser mejor persona”.

“Así que recomiendo ampliamente que se metan al servicio militar, pues yo pude cumplir mi meta personal aprendiendo y valorando más a mi nación gracias también al apoyo de mi familia”, comentó.

ACTITUD Y CARÁCTER

Juan Manuel, quien se le notaba entusiasmado, expresó que también una de las ventajas de haber hecho su servicio militar, fue el cambio de actitud y carácter que puedes llegar a conseguir.

Indicó que la disciplina enseñada ahí, hace que entiendas las prioridades y el hecho de hacer las cosas bien, por lo que agradece lo aprendido.

“Yo recomiendo que se animen a estar en el servicio militar, pues desarrollas carácter y sobre todo encuentras el valor de la amistad, pues aquí haces buenos amigos”.