Más del 85% de trabajadores en maquiladoras están vacunados: Index Mexicali

Más del 85% de los trabajadores de la industria maquiladora y de exportación han recibido ya la vacuna contra la Covid-19, indicó el presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index) Mexicali, Joaquín Jiménez Arriaga.

Esto de acuerdo a estimaciones del organismo, en base a los datos del censo realizado entre las propias empresas afiliadas a Index, para calcular cuántas personas faltan por vacunar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Creemos que andamos arriba del 85% de gente vacunada en las empresas” señaló “sin embargo respetamos mucho la opinión de cada persona, y hay personas que todavía no se han vacunado”

Jiménez Arriaga indicó que si bien no es obligatorio tener la vacuna para poder regresar a trabajar, muchos trabajadores considerados “vulnerables” se han acercado a sus empresas para poder reintegrarse al trabajo.

A pesar de esto y del impulso de las empresas para que sus trabajadores se vacunen, entre el 10 y el 15% de los trabajadores del sector todavía no ha recibido la vacuna, ya sea porque no estaban convencidos o porque no alcanzaron.

Según estimaciones de Index Mexicali, actualmente existen entre 4 mil y 5 mil personas al interior de las empresas que no se han vacunado, además de cerca de 1 mil 200 personas que todavía se encuentran en resguardo al considerarse vulnerables.