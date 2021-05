Márquez conquista el bronce

El taekwondoín cachanilla, Alfonso Márquez, ganó sus primeros dos combates, sin embargo, después cayó en la ronda semifinal y por ende, obtuvo la medalla de bronce en el Selectivo Nacional de Adultos que se llevó a cabo en Aguascalientes.

“Tenía más de un año sin hacer combate, pero no me sentí tan ‘desencanchado’. Tuve que bajar de peso y eso me afectó un poco, pero tuve buen aire y me sentía bien físicamente”, expresó Márquez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El mundialista universitario en Nápoles 2019 compitió en la división de menos de 80 kilogramos y venció al representante de Tlaxcala en los octavos de final y al Estado de Chihuahua en los cuartos de final; perdió ante el Estado de México en las semifinales.

“Voy a seguir preparándome. Este torneo me dio mucha pauta para saber qué es lo que necesito corregir. Mi siguiente evento será el Abierto de México en Cancún durante el mes de junio y me siento preparado para ello”, agregó.

Finalmente, el también ganador del campeonato de la Conadeip (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas) en 2019, habló de la importancia de aprender cuando los resultados no favorecen al máximo.

“Sin duda venía a ganar, pero perder también sirve para aprender. Se siente muy bien volver a la actividad y medirte para saber en dónde estás parado. Creo que vienen muy buenas cosas en el futuro”, sentenció.