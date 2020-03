Mark Ruffalo podría estar en “Parásitos”

Muchos han sido los rumores que han envuelto la serie que prepara HBO sobre la obra maestra de Bong Joon-Ho, “Parásitos”, incluido quién sería el protagonista de la historia.

En el pasado mes de febrero sonó fuertemente el nombre de Mark Ruffalo para aparecer en la serie, rumor que el mismo actor ha confirmado en los pasados días.

Aunque no confirmó su participación en la historia, dijo que es uno de los candidatos que componen la lista de actores que podrían quedarse con el papel protagónico de la serie. “Nos hemos reunido.

Me encanta Bong JoonHo y me encanta la película. Quizás dé vida al padre de la serie de Parásitos. Me encantaría poder hacerlo. Estamos esperando al guión, pero, sí, eso es verdad y está en desarrollo”, comentó el actor en la expo Chicago Comic & Entertainment.

Anteriormente, Ruffalo había declarado para el portal TMZ, que sería “un honor” poder interpretar al patriarca de la familia de ‘Parásitos’, sin embargo no había nada en concreto.

Tras arrasar en todas las categorías más importantes de la más reciente ceremonia de los Oscares, la cinta del surcoreano Bonh Joon-Ho sigue dando de qué hablar, sobretodo después de confirmarse que HBO llevaría a cabo la adaptación de la cinta a la TV.

Se espera que la miniserie esté inspirada en la línea principal de ‘Parásitos’, y aunque está en pleno desarrollo, especular sobre personajes o reparto es prematuro, ha declarado el director en distintas ocasiones.

La miniserie podría componerse de cinco o seis episodios, los cuales tomarán la historia principal como referencia, sin cambiar la esencia que tanto cautivó al público alrededor del mundo.