Marina del Pilar da positivo a Covid-19

MEXICALI, B.C.- La presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio positivo a Covid-19, según anunció por medio de sus redes sociales.

De acuerdo a la publicación, la alcaldesa presentó los primeros síntomas relacionados a la Covid-19 el pasado martes 20 de octubre por la tarde, lo que la llevó a realizarse una prueba que dio un resultado positivo.

Tras recibir estos resultados, Ávila Olmeda tomó la medida de aislarse para evitar contagios, aunque por parte del Ayuntamiento de Mexicali se confirmó que no solicitará licencia y continuará trabajando a distancia por medios electrónicos.

“Amigos Mexicalenses, desde el inicio de la contingencia hemos trabajado muy fuerte para que todos los mexicalenses tomemos las medidas necesarias para evitar contagios".

“En lo personal he desempeñado el trabajo al frente del ayuntamiento con las medidas de salud recomendadas".

“Quiero informarles, qué a pesar de estos cuidados, el día de ayer por la tarde presente algunos síntomas identificados con el COVID-19, por lo que responsablemente me realicé una prueba que resultó positiva".

De inmediato he tomado las medidas necesarias para aislarme y evitar contagios. Me encuentro bien y seguiré laborando a distancia, poniendo todo mi empeño para garantizar que el trabajo del gobierno municipal no se detenga”, finalizó el mensaje.

EVENTOS ANTERIORES

La noticia llega un día después de la inauguración de la primera etapa del Proyecto Centro Histórico, realizada la mañana de este mismo martes, en donde la presidenta municipal encabezó el evento en conjunto con el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan y el coordinador del Proyecto, su también esposo Carlos Torres Torres.

Al evento también acudieron empresarios locales y funcionarios municipales, algunos de los cuales al finalizar la inauguración se quedaron a desayunar en una conocida menudería, que ese mismo día abrió las puertas de su local en el Centro Histórico de Mexicali.

Este no fue el único evento público al que acudió la alcaldesa, pues el lunes pasado llevó a cabo un evento en honor al Día de la Lucha contrael Cáncer de Mama, así como una cabalgata con personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).