María Jesús pasará Navidad extrañando a sus hijos

Mexicali, Baja California.-La Señora María Jesús, de 79 años de edad, tiene problemas de artritis que se le complican con el frío y pasará estas fechas decembrinas sin sus seres queridos, solamente con un nieto.

Hace aproximadamente tres semanas asesinaron a su hijo cerca de su domicilio sin tener más información de los hechos, por lo que los últimos días han sido de tristeza para María Jesús.

De sus tres hijos solamente le queda uno vivo, pero no tiene contacto con él desde hace mucho tiempo, por lo que se siente que ya no le queda ni un hijo, solamente un nieto.

No hace ni dos semanas que lo sepultamos, ya solo me queda mi nieto y el otro hijo, pero es como si no lo tuviera, no sé nada de él”

María Jesús no tiene ánimos de realizar algún festejo de Navidad o Año Nuevo, por lo que solamente piensa cenar algo sencillo con su nieto y dormirse temprano, siendo esta Navidad muy diferente a otras.

En los últimos meses, se ha complicado su problema de artritis, sobre todo en las piernas, es donde siente más dolor, el cual ha empeorado con las bajas temperaturas.

Ya la rodilla no la aguanto, me duele todo, pero ahí más, solo con pastillas se me quita poco, pero ya hace semanas que no las uso porque no tengo dinero, anoche todavía me caí y me lastime un brazo” comentó.