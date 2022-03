Marcan pesaje previo a la pelea de box

Se llevó a cabo el pesaje de la velada boxística de Gladiador Promotions que se disputará este próximo sábado 19 de marzo en el Gimnasio de Mexicali, a partir de las 18:00 horas.

En la pelea estelar pactada a 8 rounds de Peso Medio, Citlalli Ortiz (3-0) marcó en la báscula 73.1 kilogramos, mientras que Diana Tapia subió para dejar un registro de 71.3 kilogramos.

“Ahora ya no hay pretextos, la vez pasada tuve el combate después de un retiro, pero ahora me he preparado mucho mejor y les tengo preparada una gran sorpresa” comentó la pugilista, Diana Tapia.

Mientras que en la pelea coestelar, Javier López (3-1) registró 53.8 kilogramos, mientras que su oponente Luis Lomelí (4-2) marcó 60.8 kilogramos, este combate es de los pesos Gallo, pactado a 6 rounds.

Te puede interesar: Han llegado más de 480 ucranianos a BC

“Ya pasamos la prueba, ahora a reposar un poco y estar muy preparados para el día de mañana, estoy seguro de que obtendremos la victoria y será de manera contundente” concluyó Javier López.

Cabe resaltar que los combates entre Paola Valenzuela y Lidia Álvarez, además de Daniel Rodríguez y Miguel Santos fueron canceladas por no pasar los exámenes médicos.

CARTELERA

PESO MEDIO – 8 ROUNDS

Citlalli Ortiz (73.7kg) vs Diana Tapia (71.8kg)

PESO GALLO – 6 ROUNDS

Javier López (53.8kg) vs Luis Lomelí (60.8kg)

PESO PACTADO EN 63KG – 6 ROUNDS

Ángel Martínez (63.1kg) vs Javier Pacheco (62.8kg)

PESO MOSCA – 4 ROUNDS

Abraham Sánchez (50.4kg) vs Omar Rosiles (49.8kg)

PESO SÚPER PLUMA – 4 ROUNDS

Dante Alvídrez (59.5kg) vs Rigoberto Meléndez (58.2kg)

PESO PACTADO A 68KG – 4 ROUNDS

Alejandro Sandoval (67.6kg) vs Miguel Rico (67.6kg)

PESO PLUMA – 4 ROUNDS

Víctor Pérez (56.8kg) vs Joseph Brown (57.5kg)

PESO PACTADO A 55KG

Zaghid Monzón (54.8kg) vs Kevin Betancourt (54.3kg)

PESO MOSCA – 6 ROUNDS

Naylea Sanabia (49.6kg) vs Itzel García (48.7kg)

PESO PLUMA – 4 ROUNDS

Tomas Valenzuela (59.1kg) vs Alexander Carrillo (59.8kg)

PESO MOSCA – 4 ROUNDS

Miguel Nieblas (50.4kg) vs Franklin Méndez (55.4kg)