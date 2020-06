Mantienen actividad

A sabiendas de que la dinámica es distinta, el Centro Deportivo UABC realiza sesiones de entrenamiento con sus gimnastas, así lo expresó el entrenador y coordinador de dicho programa de la Universidad Autónoma de Baja California, Aldo Torres Laveaga.

“Estamos dando clases por la aplicación de Zoom. En un principio mandamos tareas y videos, pero después tuvimos la inquietud de poder ayudar a los niños y jóvenes en la cuestión anímica”, señaló Torres Laveaga.

“Hemos estado implementando una clase por día. Los atletas trabajan estiramiento, ejercicios cardiovasculares, preparación física general y habilidades como parados de manos. Tiene que ser algo sencillo porque las casas no están adecuadas para realizar una actividad física como la gimnasia”, añadió.

En cuanto a la postura de la Federación Mexicana de Gimnasia con relación a las actividades virtuales, el también vicepresidente de la Asociación Estatal de Gimnasia apuntó que es entendible, ya que ésta no puede supervisar lo que se desarrolla en escenarios extraordinarios.

“Es una cuestión de formalidad. La FMG no tendrá un control si llega a haber una competencia de carácter virtual o si los atletas sufren lesiones. No está emitiendo avales para ello y por ende no se hace responsable de lo que suceda”, expresó.

Finalmente, quien además forma parte del Comité Técnico Varonil de la FMG, habló tanto de las afectaciones que traerá consigo la cuarentena, como de los aspectos que trabajará al momento en que se reactiven los entrenamientos presenciales.

“Nunca habíamos parado más de dos semanas desde el año 2013. No sé en que medida vaya a afectar el parón, pero estoy seguro que se pierde coordinación. En la gimnasia estás constantemente cargando tu peso y en consecuencia tienes que tener bien acondicionadas tus articulaciones”, dijo.

“Cuando dejas de realizar apoyos por mucho tiempo, al instante de reiniciar se puede ‘cristalizar’ tu flexibilidad. Estamos siendo muy insistentes en que nuestros deportistas trabajen ese aspecto, aunque empezaremos desde lo general cuando podemos volver a la Sala de Gimnasia”, sentenció.