Mañana publican resultados de prepas en BC

BAJA CALIFORNIA, México.- Mediante el Sistema Educativo Estatal (SEE) comunica que el martes 02 de julio de 2019 se publicarán los resultados definitivos de la asignación de espacios para el ingreso a la educación media superior.

El SEE informa que todos los aspirantes a ingresar a la educación media superior tendrán un espacio asegurado para cursar sus estudios, por lo que se exhorta a los estudiantes que no quedaron seleccionados en algún plantel público, que a partir de la fecha antes mencionada, ingresen al portal www.educacionbc.edu.mx, con su folio y clave, a efecto de conocer la oferta de espacios disponible de cada municipio.

Cabe destacar que este listado se estará alimentando periódicamente y podrán aparecer disponibles planteles públicos con espacios disponibles y la oferta educativa en planteles particulares incorporados al Programa “BC ¡Todos a la Prepa!”.

Dicho programa se encuentra vigente desde el 2015 y con corte al 2018 se han otorgado más de 74 mil apoyos para garantizar que los jóvenes bajacalifornianos de nacimiento o por adopción, tengan un espacio donde cursar sus estudios de bachillerato.

Esta beca consististe en la exención total del pago de inscripción, reinscripción y colegiatura.

Una vez que decidan la mejor opción de escuela de asignación, deberán acudir al plantel elegido con la siguiente documentación en original y copia: folio y clave; acta de nacimiento; certificado de secundaria o constancia de terminación de estudios reciente; CURP y comprobante de domicilio.

Para cualquier duda o aclaración, el SEE pone a disposición de los interesados los Módulos de Atención que se instalarán en los diferentes municipios del Estado a partir del 02 de julio y hasta el 02 de agosto del 2019 con horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, los cuales estarán ubicados en:

Tijuana: Centro de la Cultura de la Legalidad ubicado en Calle Perimetral, No. 7125, Tercera Etapa entre Blv. Cochimíes y Calle Paseo del Río, Zona Río.

Mexicali: Delegación del SEE ubicada en Calle de la Industria No. 291 Col. Industrial.

Tecate: Delegación del SEE ubicada en Blv. Benito Juárez No. 500 Col. Encanto Norte.

Playas de Rosarito: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Calle. José Haroz Aguilar No.2004, Fracc. Villa Turística.

Ensenada: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Blv. Zertuche No. 6474 Ex ejido Chapultepec.

San Quintín: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Ave. "A" entre 9 y 10 s/n.

Valle de Mexicali y Puerto de San Felipe: Deberán comunicarse a la Línea Educativa 01 800 788 73 22 (con su certificado de secundaria en mano).

El SEE reitera el compromiso del actual Gobierno del Estado de otorgar una opción de estudio a todos los aspirantes que solicitaron su ficha de estudios, por lo que nadie quedará sin espacios.

Para cualquier duda o información adicional, favor de consultar la página oficial del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx, o comunicarse a la Línea Educativa 01 800 788 73 22.