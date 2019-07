Malos entendidos causan 84% de quejas contra médicos

BAJA CALIFORNIA, México.- La falta de una comunicación clara y precisa es la principal causa de que pacientes queden insatisfechos con los procedimientos realizados por los médicos en Baja California en el 84% de los casos.

La titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California (CAME), Elba Cornejo Arminio, precisó que es importante informar tanto a la población, como a los médicos de esta problemática que podría llegar a instancias penales.

Cornejo precisó que en la CAME atienden a las personas con cuestionamientos y quejas sobre el servicio médico privado y público, en lo que va del primer semestre se han atendido 391 casos.

De estos, 33 han llegado al Consejo del CAME, para darle una solución que brinde justicia tanto al paciente, como al médico, detalló la doctora Cornejo. Una queja puede venir por la inconformidad con el servicio desde un médico, hasta un nutriólogo o acupunturista, la CAME no es para quitar cedulas, precisó que es para llegar a una conciliación de una manera más sencilla, sin tener que llegar a una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Para que una persona pueda interponer una queja debe de tener alguna prueba como expediente clínico, fotografías, videos, opinión de expertos, recibos, análisis, entre otros; no procede cuando solo se trata de su decir.

Cuando presenta las pruebas el quejoso, procede el caso como una supuesta irregularidad, entonces se le cita al prestador de servicios señalado, quien deberá traer sus pruebas para refutar lo dicho por quien fue su paciente.

Si ven que se trata de una sub especialidad, la CAME debe de pedir la opinión técnica al Colegio de expertos correspondiente, ellos tendrán que mandar tres opiniones del caso y con ello se presentan a la conciliación.

En la conciliación se busca a llegar a un acuerdo conforme a lo que pide la presunta víctima, siempre y cuando los documentos le den la razón, precisó la doctora Cornejo.

FALTA DE COMUNICACIÓN

El 84% de las quejas es por la falta de comunicación entre médico y paciente, ya sea porque el galeno omitió información o el paciente y/o familia no entendió los términos del procedimiento y sus potenciales consecuencias.

Cornejo señaló que para los médicos ha sido especialmente difícil lograr una comunicación efectiva con los pacientes y sus familias, sin caer en los malentendidos o en la crudeza, ya que eso solo se aprende en los hospitales y no en la escuela.

Por eso es importante que haya un consentimiento informado por escrito, para que no haya mal entendidos o exista un respaldo del contenido de lo que se informó y se entendió, además de un expediente clínico correctamente llenado.

“El expediente clínico sigue siendo la debilidad más importante que tenemos en los hospitales, esa es la defensa del médico, si plasmaron pronostico bueno para la vida pero malo para la función, hay un entendido claro”, detalló.

La mayoría de las conciliaciones son a favor de los quejosos, debido a que el médico no tenía el respaldo en expediente de sus dichos, ni el consentimiento por escrito con todos los detalles.

CIFRAS

•En lo que va del año se han dado 391 atenciones en Baja California, de las cuales 151 fueron orientaciones, 99 asesorías, 77 gestiones inmediatas, 33 quejas, de estas 30 fueron conciliadas y una llego al arbitraje.

•El sector privado concentra las 33 quejas debido a que es más difícil llegar a una conciliación al no existir un contacto tan directo como con los hospitales del sector público, determinó Cornejo