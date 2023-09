Madres de familia solicitan destitución de la directora de la secundaria técnica #2

Mexicali, B.C.- Madres de familia de la secundaria técnica número 2 solicitan la destitución de la directora por una supuesta mala administración durante los últimos días han mostrado inconformidades a través de cartulinas y llegando a cerrar las instalaciones.

El día martes 19 de septiembre las madres cerraron el plantel educativo como forma de ejercer presión hacia la Secretaría de Educación debido a que sus peticiones no habían obtenido respuestas.

Tras el cierre del plantel acudieron autoridades educativas para dialogar con las madres, pero insistieron que la única solución será la destitución de la directora, por lo que la Secretaría se comprometió a realizar una investigación.

Durante la mañana del miércoles 20 de septiembre las madres realizaron guardias para impedir el ingreso de la directora, pero en esta ocasión sí dejaron entrar a los alumnos y maestros para no afectar las clases.

La señora Elisa Gutierrez dio a conocer que en los últimos días las madres de familia se organizaron para realizar las guardias y solicitar a una nueva persona que administre el plantel debido a que consideran que tiene carencias.

Algunas de las inconformidades son la falta de comunicación por parte de la directora sobre avisos escolares, suspensiones de clases, recorte del horario escolar, falta de clases

“La directora nunca nos ha atendido, la he buscado muchas veces y siempre está ocupada, no hay ningún tipo de apoyo de ella hacia la escuela, hacia los alumnos y menos a los padres” comentó.

La falta de infraestructura es otra queja de las madres como falta de refrigeración, problemas con los bebederos, argumenta que la directora ni siquiera realiza las gestiones correspondientes con el sistema educativo.

“No hay ninguna comunicación o estrategia para avisarnos a los padres de que salones no tienen refrigeración y si no tienen clases o falta algún maestro pues los tienen en el calor” comentó.

También las madres detectaron que algunos alumnos usan vaporizadores electrónicos dentro del plantel sin recibir llamadas de atención por parte de directivos, las madres han solicitado se les impartan el programa Dare a los alumnos, pero la directora lo ha rechazado.

“La directora no está aceptando ningún programa, no nos da solución en nada por eso la cerramos, pero a ella no la vamos a dejar entrar solo a los alumnos y maestros, no tiene ningún tipo de comunicación con nosotros” expresó.