Madre lucha para salvar a su hijo

Una costosa operación cerebral es la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo, Rosa Elva Armenta Valenzuela, ha sacado la característica fuerza de una madre que vive 24/7 para llevar a adelante al joven Damián.

Damián Armenta, de 22 años, adolece de una malformación congénita en su cerebro, junto a su madre padecen la cuenta regresiva, ya que la probabilidad de que sufra una segunda hemorragia cerebral, todavía más letal, es latente.

Enfermó hace cinco meses, a finales de julio, empezó con fuertes dolores de cabeza, al realizarle una resonancia magnética, le informaron que tenía el cerebro invadido de sangre, por lo que era urgente internarlo.

“Duró tres días para que le detectaran el problema, llevamos la valoración médica, para internarlo en la clínica, me dijeron que por el momento no necesitaba cirugía, y le dieron tratamiento”, relató.

“En el momento se me vino el mundo encima, no sabes qué puede pasar, sentí que se me estaba muriendo, fue un shock”, recordó la señora Elva Armenta, con un claro rostro de preocupación.

En ese primer episodio, Damián no convulsionó, no perdió el conocimiento, entró por su propio pie, por lo que los pronósticos fueron favorables, tomando en cuenta que es una persona muy joven, estuvo internado alrededor de una semana.

La causa de la hemorragia es una malformación arteriovenosa de nacimiento, una condición indetectable hasta que ocurre un capítulo como el relatado, para corregirlo necesita una cirugía.

“Sino se le hace la cirugía corre el riesgo de sufrir otra hemorragia, en esta ocasión corrió con suerte, aunque después del tratamiento empezaron las secuelas como crisis convulsivas”, describió.

LOS GASTOS LA HAN REBASADO

Una cirugía de embolización cerebral es la esperanza de Damián, solo pueden realizarla en un hospital de tercer nivel, lo refirieron al Instituto Nacional de Neurología, pero allí deben de cubrir una cuota de 120 mil pesos, solo por la operación.

“He hecho muchos eventos para recabar fondos, pero los gastos me han rebasado, han sido muchos los gastos en medicamentos, estudios y vueltas a México, el traslado, la estancia, no he parado, he hecho rifas, vendo tamales, bingo, pedí un préstamo bancario para pagar la clínica que me salió en 60 mil pesos, todo eso me recorta mi ingreso, y no he podido juntar mucho para la propia operación”, relató.

A principios de marzo le dirán cuándo lo operan, podrían ser varias intervenciones como radiación o cirugías. Mientras tanto debe conseguir el dinero, ya que no tiene mucho tiempo.

SUS SUEÑOS

Como todo joven, Damián Armenta tiene grandes sueños, por los que estaba trabajando arduamente, aunque es introvertido y reservado, gusta de las artes y la ciencia, que pretende retomar luego de superar el difícil capítulo.

Su madre piensa que la hemorragia de Damián, pudo detonarse por el gran esfuerzo que estaba ejerciendo para pasar sus exámenes en preparatoria abierta, ya que quería terminarla lo antes posible, y así emprender sus estudios en una carrera referente a la dermatología.

“Fue tanto el esfuerzo que le metió, que le dolía la cabeza, tenía mucha presión en los últimos meses, él va a la iglesia cristiana, lo que quería hacer era tocar un instrumento para pertenecer al grupo de alabanza de la iglesia”, platicó Elva.

ES BUENO SABER

EVENTOS DE APOYO

•22 DE FEBRERO

- Vinyles Night, bar Kim Koh

•29 DE FEBRERO

- Radical 57 Fest, estacionamiento de Cespm

•14 DE MARZO

- Tokada, Taller Campa, Mazapil, col. Zacatecas

•29 DE MARZO

- Concierto Rock and love, parque Las Flores

EN DATOS

•Para realizar un donativo puede depositar en el número de tarjeta 5579 2091 2421 5176 de Scotianbank, puede acudir a uno de los siguientes eventos a beneficio, comprar camisetas, acudir a los bingo, o comunicarse a través del Facebook de Rosa Elva Armenta o al teléfono 6861490539.