Madre desesperada pide le regresen a su hija

Víctima de violencia familiar, Tanía, de 27 años y originaria de Guerrero, decidió separarse de su pareja, quien la trajo a Mexicali, donde tuvieron una hija que ahora él le impide verla y acusa que la ha amenazado de muerte.

En medio de lágrimas y a las puertas de la Fiscalía General del Estado, Tania Shamante Mayo Nolasco, muestra la denuncia por el delito de sustracción de menores y otra por violencia familiar.

“Tenía miedo, yo aquí no conozco a nadie y vengo a que me ayuden a recuperar a mi hija, su padre no es apto para tenerla bajo su cuidado”, dijo antes de romper en llanto. “Con mentiras me hizo regresar, por vergüenza no le dije a mi mamá y me tuvieron de empleada doméstica”.

Las denuncias las interpuso a principios de octubre. La sustracción ocurrió el 22 de septiembre, cuando ella acudió a recoger a la niña a casa de su pareja, Diego Alberto “N”, quien vive con su mamá y de donde se separó Tania, en el fraccionamiento Valle del Pedregal.

Martha Nolasco Justo, madre de Tania, dijo que desde hace tres meses supo de lo ocurrido. “Ella me avisó que la golpeaba, que la encerraba con llave, le quitó el celular para que no se comunicara con nosotros”, recuerda.

“Entonces le dije, ten paciencia, cuando se confíe vente para acá (Guerrero) porque ese hombre te va a matar, y él le decía que iba a matarla, para que valiera la pena la cárcel”, agregó la mujer, quien ahora acompaña a su hija en Mexicali.

Ese 22 de septiembre, Tania y Diego Alberto discutieron, y él se encerró con la niña en la casa de su mamá y desde entonces no sabe de ella. Días después, acudió a buscar a su hija, y en esa ocasión, su suegra se le fue a los golpes y trató de chocar un auto Uber en el que llegó, asegura.

Aunque Tania logró interponer las dos denuncias en contra de su ex pareja y su ex suegra, por sustracción de menores y violencia familiar equiparada, no ha logrado recuperar o tener contacto con su hija, quien se encuentra con su padre que, según Tania, sufre convulsiones y no es apto para su cuidado.