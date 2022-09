Madre denuncia caso de maltrato escolar hacia su hijo

La madre de familia Karla Camacho se encuentra desesperada por la situación escolar de su hijo tras descubrir que sufría de bullying por parte de sus compañeros de la Secundaria Técnica número 2 y no tener soluciones por parte de los directivos del plantel.

Fue el pasado mes de mayo cuando la madre del menor se dio cuenta de la situación luego de revisar el celular de su hijo y percatarse que existía un grupo de whatsapp de sus compañeros de la escuela y un perfil de instagram, en los cuales agredían al menor.

“En el perfil de instagram publicaron que era un rechazado social, que miraba bien raro y en el grupo de whatsapp lo llegaron acusar hasta de acoso y de fumar marihuana”, expresó la madre del menor.

El hostigamiento dejó de ser cibernético y comenzó a ser físico para el alumno, incluso la madre afirmó que entre dos compañeros lo cargaron y lo trataron de meter a un bote de basura.

Inmediatamente la madre acudió a las instalaciones de la secundaria para hablar con la directora sobre dicha situación, para su sorpresa, la respuesta de la directora fue que cambiara de turno o de escuela al alumno, por lo que la madre al sentirse limitada de opciones, accedió al cambio de turno, el cual se realizaría al inicio del ciclo escolar 2022-2023.

Al comenzar el ciclo escolar Karla acude al plantel para el cambio de turno a lo que la directora le dice que no se puede realizar, por lo que la madre de familia se dirige con la encargada de secundarias del sistema educativo para plantearle la situación, en donde le dicen que le darán seguimiento a su caso pero que debe acudir a la Fiscalía de Adolescentes del Estado para levantar una denuncia.

La fiscalía emitió un acuerdo reparatorio entre la víctima y los acusados, se estableció que no podrán acercarse físicamente o tener comunicación con la víctima como medida de solución a la situación.

El acuerdo estaba dirigido a cinco menores, pero solo se logró localizar a tres, los cuales se vieron obligados a firmarlo, sin embargo, al llegar la situación a la fiscalía, la directora del plantel citó a la madre de familia.

“En la reunión la directora me dijo que yo no conocía el trasfondo de la situación a lo que yo le respondí que sí sabía, lo que pasó fue que mi hijo hablaba con compañera de él, la cual le llego a gustar y se lo manifestó, sin embargo, ella no le correspondió, pero mi hijo le dijo que podían ser solo amigos a lo que la jovencita se negó, por lo que mi hijo entendió, yo leí esos mensajes, el nunca fue grosero u hostigoso y yo sé que no hizo nada malo”, explicó la madre.

La madre siente que los directivos del plantel ya tomaron la situación personal debido a que el trato por parte de directivos ya no ha sido respetuoso.

“La directora me dijo que cómo quería que el niño regresara a la institución después de que fui a la fiscalía a denunciar que fue víctima de bullying, a lo que le respondí que mi hijo estaba en todo su derecho de estudiar donde él quisiera y que solo le solicitaba el cambio de turno”.

La última respuesta que tuvo por parte de la directora fue que debía tener una junta con el resto de los padres de familia para ver si aceptaban de nuevo al menor en el plantel educativo.

Hasta el momento no hay fecha para que el joven regrese a clases, sin embargo, se encuentra en terapia psicológica brindada por la Fiscalía especializada en casos de adolescentes.

“Ya no me interesa que mi hijo regrese al plantel, solo quiero que asista a la escuela con normalidad para que no pierda más clases, pero no quiero que más madres de familia pasen por lo mismo con sus hijos por la mala actitud de la directora”, finalizó Karla Camacho.