Lupita Mora será la nueva alcaldesa de Mexicali

MEXICALI, B.C.- La tarde de este sábado Guadalupe Mora se convirtió en la nueva presidenta municipal de Mexicali.

Mora entra en suplencia de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien deja el cargo para participar como candidata de Morena a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de este año.

El Congreso del Estado autorizó la licencia de la alcaldesa Marina del Pilar, por lo que solicitó tomar protesta a Guadalupe Mora Quiñones.

Durante la sesión los legisladores tomaron a protesta María Guadalupe Mora Quiñonez, quien, en su carácter de suplente, a partir de este domingo 7 de marzo, fungirá como alcaldesa de Mexicali.

Mora Quiñonez, expuso que durante su gestión dará continuidad a la transformación que la 4T está dejando en Mexicali, de la mano con la sociedad, trabajando bajo los principios de esta transformación, que son no robar, no mentir y no traicionar.

Por otra parte, manifestó que en todo momento estará cerca de los mexicalenses, habitantes del valle y San Felipe. Con la salida de Ávila Olmeda de la alcaldía de Mexicali también salen titulares de varias dependencias municipales, como Norma Bustamante del Instituto Municipal de Cultura, Lourdes Cañez del Instituto Municipal del Deporte, y otros, que también buscan participar en la campaña.

Asimismo, se espera que Mora realice diversos cambios en algunas direcciones municipales, pero aún no se han especificado cuáles.