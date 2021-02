Lupita Jones siente respaldo para ser una candidata ciudadana

La ex Miss Universo, Guadalupe Jones Garay, se encuentra a un paso de definir si contenderá por la gubernatura de Baja California por la coalición PAN-PRI-PRD, depende de la respuesta de la gente, de la que adelantó, siente su respaldo.

Mejor conocida como Lupita Jones, explicó que el suspenso en plena cuenta regresiva, se debe a que no quiere dar el “sí”, si no cuenta con el respaldo y la dispoasición de los tres partidos a trabajar en unidad.

Asegura que en el caso hipotético de contender y llegar a ser gobernadora, mantendrá autonomía, ya que la invitación fue por el movimiento “Sí por México”, del que rescata las buenas intenciones de unificar a la población polarizada.

En entrevista para el GRUPO HEALY, explicó que todavía tiene reuniones pendientes con grupos de la sociedad de los diferentes municipios, por ello es que no ha dado una respuesta, y que no se debe a que esté dudando de su capacidad política.

“Se que lo puede hacer, lo que me interesa es sentir y palpar qué tanto entusiasmo hay de la gente por respaldar una candidatura ciudadana, para mi no es una decisión frívola, porque veo más allá, hay un compromiso muy grande de trabajar a profundidad”, dijo.

La empresaria mencionó que para ella es importante ver si su nombre y trayectoria despierta la confianza de las personas, por lo pronto, asegura que sí ha sentido el respaldo.

“Hubo quienes me han dicho ‘Lupita yo dije que no, no estaba de acuerdo en que fueras candidata, pero ahora que te conozco, adelante, ¡va!, vamos a rescatar a Baja California’, me siento muy contenta de esa respuesta, y más viniendo de personas que dudaron”, compartió.

TRAYECTORIA

Se describe como una “Cachanilla” que gusta de la Charrería, con una licenciatura en Administración de Empresas y un posgrado en Administración Industrial, a través de Cetys Universidad.

Su experiencia laboral se remonta a cuando trabajó en el Casino de Mexicali, como directora del área de Relaciones Públicas, posteriormente se inscribe en el Concurso de Señorita Baja California, lo que la catapultó a ser la primera Miss Universo Mexicana.

“Tengo una tarjeta que mi papá le envió a mi mamá con unas flores el día que nací, y está escrito, ‘Para la mamá de la futura Miss Universo’, no son cuentos, sí lo dijo, lo decretó desde ese momento”, declaró sonriente.

“De ahí mi vida ha sido viajar, crecer, desarrollarme profesionalmente, quise darle una plataforma profesional y seria a las chicas que participaran en estos eventos, porque antes no lo había, y así surge Nuestra Belleza México”, recordó Jones.

“Además de la licencia de Miss Universo, tengo licencia para concursos en Japón, Vietnam, Bolivia, durante muchos años la tuve para Londres, en fin, ha implicado negociaciones que no es precisamente la parte del glamour”, comentó.

Jones agregó que también es embajadora de Buena Voluntad de la ONU, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en un programa para la defensa de los derechos humanos de la mujer.

Aseguró que su currículum va mucho más que temas de belleza, puesto que también colabora en el negocio familiar, de una marca de ropa dirigida a los trabajadores y estudiantes que requieren uniformes.

Aseguró que sí ha vivido en Mexicali, y que su casa está en la colonia Pro-Hogar. “El hecho de que no vean todo el tiempo, no quiere decir que no esté aquí, no ando con una cámara todo el tiempo encima, pero vengo a atender asuntos familiares y mi vida normal”, explicó.

¿POR QUÉ CONSIDERAR UNA GUBERNATURA?

“Constantemente me han buscado de distintos partidos, casi todos, para ofrecerme una diputación, la verdad es algo que no me veía ahí, pero cuando colgaba esas llamadas, siempre pensaba ‘si fuera para gobernadora de Baja California, sí’”, respondió.

“Son decisiones fuertes, y por eso lo he pensado con seriedad, porque sé el compromiso que implica, sí es una posibilidad, pero necesito conocer la opinión de las personas, qué visión tienen de Baja California, y saber si podemos coincidir”, explicó.

“Yo quiero saber si la gente está dispuesta a trabajar en equipo, a respaldar una candidatura ciudadana, y si estamos dispuestos a poner a Baja California como un proyecto muy superior a la individualidad, los egos, y las vanidades de grupos, partidos o personas”, comentó.

Mencionó que se le han acercado algunas personas para poner sobre la mesa propuestas interesantes, y que su experiencia se basa en el trabajo constante.

“Lo que falla en los políticos es la falta de voluntad para hacer las cosas, comprometerte por objetivos válidos para las personas”, declaró.

“El escenario en el que yo me he desenvuelto no es muy distinto al del escenario político, hay mucho ego, vanidad, superficialidad, no piensan en la gente como prioridad, se quedan en el ego”, declaró.

MAÑAS

Luego de que Jones asegurara que tiene a su favor el no tener mañas, como quienes han estado un cargo público, señaló que no tendrá compromiso, ni será tapadera de nadie, sea del partido que sea.

“Yo no vengo acarreando compromisos con nadie, ni tengo porque ser tapadera de nadie, para mí es importante dedicarme a trabajar, y a cumplir lo que ofreces, es prioridad, lo que identifica la gente con el político de siempre es que viene a buscar un beneficio propio”, declaró.

La garantía de que no será una extensión de los pasados gobiernos, tiene que ver con el equipo con el que se rodea, aseguró.

Por lo pronto señala que ha ‘futureado’ varias acciones en el hipotético de que fuera gobernadora, sin embargo prefirió omitirlas porque seguramente no les van a gustar a muchos.

Considerando que representaría a partidos de ideologías contrarias, señaló que su postura sobre temas como el aborto o el matrimonio igualitario, se tiene que seguir discutiendo.

“Es muy importante que las diferentes opiniones se escuchen, en primer lugar se deben respetar los derechos humanos, y sobre eso se debe basar cualquier discusión”, expuso Jones.

VISIÓN

Baja California tiene todo para destacar a nivel internacional, declaró Jones como parte de su visión, la entidad puede ser una potencia de impulso económico, si deja de limitarse.

Recordó que la invitación a ser candidata a la gubernatura, llegó a través del movimiento “Sí por México”, el cual tiene como objetivo la unidad, el acercamiento no fue a través de los partidos políticos. “Hemos estado viviendo mucha polarización, mucha división, echarnos a pelear, unos contra otros en el ruedo, y así no vamos a ningún lado”, declaró Lupita Jones.

“En cada plática con los representantes de partido me han dejado claro que por supuesto tienen diferencias entre ellos, filosofías, proyectos y banderas distintas, pero hay muchas coincidencias para construir nuestro País de una mejor manera, esa visión es lo que me gustaría representar”, declaró.

ABANDONO

Lupita Jones opinó que el Estado está muy abandonado, puesto que se dejó la prioridad que es el crecimiento, desarrollo y la atención a las necesidades de la gente. “Hay mucho discurso, pero pocas acciones, y yo veo muy abandonado a Baja California”, declaró.

En cuanto a la administración Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien podría ser su directa contrincante, Jones opinó que el Estado necesita compromiso para sacar adelante los problemas y enfrentarlos con eficiencia.

“Para mí el compromiso es un valor muy importante, y veo que la actual alcaldesa primero contendió para una diputación, estuvo unos meses, abandonó el puesto para buscar una alcaldía, y antes de terminar la está abandonando también para buscar ser gobernadora”, aseveró.

“Es importante que terminemos siempre nuestros compromisos porque la gente votó por ti, para que cumplieras con ciertas cosas, y a la mera hora lo estás dejando botado, con todo respeto”, concluyó.

EN UNA FRASE JONES DESCRIBIÓ A LOS SIGUIENTES ACTORES POLÍTICOS:

• -Donald Trump: No es presidente

•-Andrés Manuel López Obrador: Un hombre con buenas intenciones

•-Jaime Bonilla Valdez: No cumplió

•-Jorge Hank: Next

•-Gustavo de Hoyos Walther: Entusiasta

•-Eugenio Elorduy Walther: Enérgico

•-Jorge Ramos: Compromiso