Luis Juárez renovado

Un par de cirugías en su espalda alejó a Luis ‘Pepón’ Juárez de la Liga Mexicana del Pacífico por dos temporadas, sin embargo, hoy se encuentra sano y listo para defender la franela del Club Águilas de Mexicali por novena ocasión en su carrera.

El bateador designado participó por última ocasión en el circuito invernal durante la campaña 2017- 2018, donde dejó un .358 en promedio de bateo y ocho cuadrangulares.

“Estoy contento por una la oportunidad de venir a jugar una vez más con los Águilas. Puedo decir que estoy perfectamente de salud, sin molestias y dejando atrás un pasado de lesiones tan complicado”, expresó Juárez.

Durante su última etapa con Mexicali, el popular ‘Pepón’ se destacó por su desempeño con el bat

e incluso, fue campeón de bateo en el certamen 2016- 2017 con un .364 de promedio.

“Me gustaría volver a quedar líder de bateo. Es algo que sigo soñando, es algo por lo que vengo, he trabajado y he sufrido. Me motivaba mirar esa foto de cuando quedé campeón bateador y campeón con el equipo”, confesó.

Debido a que no se llevó a cabo la Liga Mexicana de Beisbol por la pandemia del coronavirus (Covid-19), Juárez ha estado inactivo por más de un año, no obstante, también eso le ha permitido realizar ajustes a la hora de pararse en el plato.

“Van a haber días en los que me verán con un ángulo diferente al momento de batear. Estoy tratando de hacer ese tipo de ajustes porque no sabemos que deriven mis lesiones. Llevo actualmente sesiones doble de trabajo porque sé que la habilidad está y hay que pulirla”, subrayó.

Finalmente, el nacido en Culiacán, Sinaloa, habló del equipo que se encontró en la pretemporada y del poco público que habrá en los estadios por la contingencia sanitaria que aqueja a México.

“La expectativa es buena. Creo que tenemos un equipo joven y capaz, he visto un bullpen muy bueno y vienen muchachos empujando fuerte”, comentó.

“El que haya poca gente no debe de ser un problema, siempre jugar en casa es importante por el apoyo de la afición, pero son temas que no podemos controlar. A nosotros nos queda salir y dar lo mejor de nosotros con o sin gente”, sentenció.