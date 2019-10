Lucha con todo para superar el cáncer

MEXICALI, Baja California.- “Voy a ser eterna”, es la promesa que le hizo Maribel a su pequeña hija de nueve años, cuando le pregunta qué pasará con su madre; de la pequeña, saca las fuerzas para lidiar con la enfermedad, y las injusticias que acusa haber sufrido.

Superar el cáncer de mama y de cerebro, luchar contra la metástasis que enfermó sus vértebras, es el trágico camino de Maribel Tenorio Orozco, quien acusa de actos de negligencia, discriminación y corrupción a la institución que la trató, el IMSS.

-SON CINCO AÑOS ¿DE DÓNDE HAS SACADO LA FUERZA?

-“De mi niña, tiene nueve años, yo le prometí que voy a ser eterna, y mientras no tenga edad para comprender, voy a ser eterna” Todo empezó hace cinco años con un dolor en la axila, se tocaba pero no sentía nada, aún así sabía que algo estaba mal porque sentía un mayor peso en su pecho, declaró Maribel.

“Fui hacerme unos análisis a un lugar poco profesional, en el 2012, desgraciadamente todos acudimos ahí, ‘Familia Sana’, me dijeron que no tenía nada, en el 2013 mi axila ya era una montaña, era cáncer de mama”, comentó.

Cuando la canalizaron con un gineco-oncólogo, le detectaron un tumor en fase dos, el cual superó con tratamiento. A los tres años su salud desmejoró, sufría de dolores de cabeza, ella pedía que le hicieran una resonancia, pero siempre se la negaron.

EMBOLIA

En enero del 2019, Maribel sufrió una embolia, hasta ese momento le quisieron hacer una tomografía y resonancia. En el IMSS le decían que tenía un soplo en el corazón, luego de los estudios, resultó ser un tumor en el cerebro. Sin embargo, para ese momento, el cáncer ya había hecho metástasis hacía su espalda.

“Ese tumor ya lo tenía desde que me diagnosticaron el cáncer de mama, pero desafortunadamente nuestras instituciones no te revisan como debe de ser, yo le cuestionaba al doctor que hace cinco años me había mirado ¿‘oye por qué hace cinco años no detectaste mi tumor?”, aseveró.

-“Es que no te podía hacer una tomografía porque así es el protocolo de aquí, hasta que no tengamos un indicio, no vamos a hacerlo”, fue la respuesta de su médico, aseguró Maribel. Posteriormente le diagnosticaron metástasis en la vértebra, actualmente recibe quimioterapias en el estómago y en pastillas, a través del Seguro Popular, no sabe por cuánto tiempo.

“El Seguro Popular es una institución a la que le estoy muy agradecida, me dieron una atención súper rápida, le batallamos un poquito con el medicamento, pero ya que llegué con ellos me dieron 15 radiaciones en la cabeza y ya no ha regresado el tumor de la cabeza”, platicó.

DESPEDIDA Y CON 50% DE PENSIÓN

Maribel trabajaba en el IMSS antes de ser operada, señaló que cuando le dio la embolia, la dependencia federal la dio de baja, poniendo una fecha desde diciembre, a pesar de que seguía trabajando, además, esto abonó a que la pensionaran solo con el 50% de su salario.

“El IMSS me corrió, yo era empleada, estando internada, y esperando mi operación para que me quitaran el tumor, me dieron de baja porque no pude firmar un contrato, y me dejaron solo con los días que te dan después de darte de baja”, relató.

Tenorio mandó pedir su incapacidad, el personal del IMSS le notificó que no era posible, porque la habían dado de baja. “Ese mismo día me dieron de baja, con fecha del 31 de diciembre, eso si lo hace una empresa, les emiten un capital constitutivo, porque los tiempos del trabajo no coinciden, o no lo tienen dado de alta o hacen lo que hicieron conmigo, darlo de baja para no hacerse responsables del empleado”, denunció.

“¿Quién le dice algo al IMSS?, el IMSS puede acabar con microempresas, ellos se quedan impunes, no está bien lo que hicieron, me aventaron como perro, y ahora no puedo trabajar, me dieron un ‘big coca’ de pensión, no me han querido explicar como calcularon mi pensión”, cuestionó. Con las contrataciones nuevas y la austeridad, bajaron el sueldo, y su pensión se la calcularon con el salario del 2019, a pesar de que la dieron de baja desde el 2018, aseveró.

Cuando pensionan a un trabajador, hay una fecha de siniestro, la suya sería el 6 de enero, no la pusieron valiéndose de un artículo que menciona que si no se conoce pueden poner la de la fecha en que fue pensionada, sin embargo ellos sí la conocen, porque estuvo internada en el mismo IMSS, detalló.

“El delegado de la cuarta transformación, Salvador Morales Riubí, nunca me atendió, nunca me contestó una llamada, ni el subdelegado, vilmente me aventaron como perro, también una compañera que tenía ataques epilépticos no le quisieron renovar contrato, nos discriminan por estar enfermos”, denunció.

Denunció que el IMSS tiene un registro patronal con otro número al que tienen los sindicalizados, llamado TTD, con ello se respaldan, para asegurar que no son trabajadores del IMSS. “No me quisieron pagar tres incapacidades, me inconformé con el dictamen de pensión, porque me habían dicho que sería con el 100%, al final me dieron con el 52%, al mes me llegan 4 mil 400 pesos”, explicó.

“Los pacientes oncológicos del IMSS tenemos que comprarnos el medicamento, vas y ni Losartan tienen, ando pidiendo dinero prestado porque ni siquiera me finiquitaron”, informó. Su pensión fue calculada de acuerdo a su físico, señaló que al verla con todas sus extremidades, le dijeron que no estaba tan grave, pese a que tiene una discapacidad neuromotora.

TTD

El delegado del IMSS, Morales Riubí, comentó que el TTD es un contrato por Tiempo Determinado, utilizado para las áreas de cobranza, son trabajadores eventuales que van a los centros de trabajo a procurar un pago.

A pesar de que son trabajadores de los que requiere el IMSS, ya que incluso hay algunos que tienen doce años trabajando en esta área, los contratos son de seis meses, reconoció, si no cumplen con las metas de cobranza, pueden despedirlos.

Hay cerca de 500 personas trabajando en este esquema en Baja California, el delegado aseguró que las otras 499 personas están contentas bajo este tipo de contrato. Añadió que la pensión de Maribel pudo haber sido del 50%, debido a que no tenía antigüedad suficiente, además que el cáncer no es una enfermedad relativa del trabajo, aunque reconoció que en realidad no se sabe el origen del cáncer.

AMLO

•Maribel desea que este caso llegue hasta los oídos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que elimine este tipo de prácticas en el IMSS.