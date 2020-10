Lucha UABC para prevenir el cáncer de mama

Mexicali, B.C.- Consciente de la problemática de salud que representa el cáncer de mama, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través de las unidades académicas relacionadas a la salud, ha establecido diversas campañas para la prevención y diagnóstico de esta enfermedad, que causa el fallecimiento de 12 mujeres en México cada día.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales mamarios. Principalmente se presenta en las mujeres, aunque también la padecen en menor medida los hombres.

La maestra Bertha Cisneros Ruíz, catedrática de la Facultad de Enfermería del Campus Mexicali, indicó que a nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más frecuente y la causa de muerte más común. Expuso que cada año se diagnostican cerca de 1.67 millones de mujeres con esta patología y 522,000 pacientes fallecen por la enfermedad. “El control y la supervivencia varían con la población, así como la región donde el tumor se presente”, mencionó.

Destacó que está comprobado que los países en desarrollo presentan una supervivencia del 80%, mientras que en los países pobres o en vías de desarrollo como México, el porcentaje es de tan solo un 30 0 45% y esto se debe principalmente al acceso que se tiene a los centros de salud para detectarlo a tiempo y a un tratamiento óptimo.

Por esta razón, señaló la catedrática, es necesario formular una comunicación educativa en la población para que reconozcan los factores de riesgo y promover estilos de vida sanos. Agregó que, si bien en el mes de octubre se realizan a nivel mundial campañas en este sentido, es necesario estar conscientes del cuidado durante todos los meses del año.

“El momento en que se descubre la enfermedad marca la diferencia entre el pronóstico de sobrevida, además de que afecta menos la respuesta al tratamiento, el costo económico, emocional y familiar”, mencionó. Agregó que el cáncer no aparece de manera súbita, sino que tarda años en desarrollarse, por lo que el tiempo que transcurre para el crecimiento de un tumor, permite la detección oportuna.

Si el tumor es pequeño se puede: extraer con mayores posibilidades de conservar la mama; tener menor posibilidad de ingresar a tratamientos invasivos; reducir la mortalidad hasta un 30% y tener la posibilidad de curación completa hasta en un 90%.

Factores de riesgo

A pesar de que aún no se ha establecido una edad para su padecimiento ni su origen, se han detectado algunos factores de riesgo para que aparezca el cáncer de mama, los cuales pueden ser biológicos o estar relacionados con los antecedentes reproductivos, al ambiente y a los estilos de vida. Entre los biológicos están: envejecimiento, antecedentes familiares, vida menstrual mayor de 40 años, densidad mamaria, padecer hiperplasia ductal atípica y ser portador de genes que provocan este tipo de cáncer.

Los relacionados a los antecedentes reproductivos y al ambiente son: no tener hijos o tener embarazo a término después de los 30 años de edad y seguir una terapia hormonal por más de cinco años, así como estar expuestas a radiaciones o radioterapia de tórax.

En cuanto al estilo de vida, entre los principales factores de riesgos se encuentran: consumo excesivo de bebidas alcohólicas y tabaco, sobrepeso y obesidad, consumo de comidas alta en grasas y azúcares, falta de activación física. Ante estos factores, la maestra Cisneros Ruíz recomendó realizar un cambio de vida en quienes lo necesiten, seguir una dieta balanceada, realizar actividad física y darle seguimiento a largo plazo.

Agregó que existen ciertos mitos relacionados a ciertos factores que provocan cáncer de mama como el consumo de edulcorantes, así como el uso de desodorantes y sostenes, sin embargo, apuntó que no existe aún evidencia científica al respecto.

Prevención y detección del cáncer de mama

Desde la primera menstruación se debe realizar cada mes una autoexploración o exploración realizada por personal de salud capacitado, por lo que es importante que las mujeres se familiaricen con el aspecto de sus senos, mediante la observación y palpación. Deben revisar si existe un tumor visible, retracción en la piel del seno, hundimiento del pezón, si hay secreción, enrojecimiento o cambios en la piel o en el tamaño del seno. Si se presenta alguno de estos síntomas o algún cambio sustancial, se debe acudir al médico.

Señaló la académica que en los Centros Universitarios para la Atención de la Salud (CUPAS) que tiene la Facultad de Enfermería en el Campus Mexicali, de manera permanente capacitan para la autoexploración y también realizan exploraciones para detectar tumores mamarios, además de que producen infografías y realizan pláticas informativas sobre esta enfermedad, tanto para la comunidad universitaria y sociedad en general.

Además de la observación y palpación, es necesario que las mujeres a partir de los 40 años se realicen una mamografía (radiografía de la mama) cada dos años, y después de los 50 años de edad, debe ser anualmente. Los estilos de vida saludable y las visitas al médico también contribuyen para prevenir esta enfermedad, incluso otras.

Para finalizar, la maestra Cisneros Ruíz expuso que el cáncer de mama no es propiamente sinónimo de muerte ya que hay esperanza de vida. “Creo que lo primero es querernos para cuidarnos y protegernos. Debemos aprender a cambiar los estilos de vida y quitarnos ese pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar”, puntualizó.