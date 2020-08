Lucerito se quedó con ganas de cantar junto a Juan Gabriel

Emocionada por cumplir 51 años de vida y 40 de carrera artística, Lucero presume lo plena que se siente en su vida en la actualidad, demostrándolo con el lanzamiento de su nuevo álbum "Lucero 20y20".

Aunque a lo largo de su carrera como cantante, actriz y conductor, ha disfrutado de muchos logros, hubo uno que no pudo cumplir, que fue compartir a dueto con Juan Gabriel.

“Con Juan Gabriel nunca hice un dueto y es cierto que había incluso la idea o el plan de llevarlo a cabo y ya no se nos dio... pero siempre lo homenajeo tanto porque sus canciones son parte de nuestro legado musical en México.

“Desde hace muchos años interpreto un popurrí de él, con el mariachi en mis shows, y como que nunca lo he podido quitar, he tratado de renovarlo y no he encontrado cómo suplir esas canciones tan lindas y que son, como un plus para todo el público... No cantamos juntos y sí eso me faltó”.

Así lo compartió Lucero con la prensa a nivel nacional a través de una conferencia virtual donde además habló sobre su deseo de poder cantar junto a su hija Lucerito.

“Lo comentamos mucho, sobre todo ella y yo... la verdad es que Lucero Mijares está cantando muy bonito, y sí aunque no ha tenido un lanzamiento profesional ni tenemos algo planeado así por el momento sí lo hemos ella está estudiando, está en su mundo y su vida de joven.

“Pero estamos organizando a ver si cantamos algo, yo no sé si para alguna cuestión en video, en plataformas, para algo virtual pero sí la verdad lo comentamos mucho... ya nos toca cantar juntas y en esta celebración de Lucero 20 y 20, que además dura todo el año seguramente vamos hacer algo”, añadió la cantante.

"Lucero 20 y 20" es un álbum compuesto por 40 éxitos que representan la trayectoria de la cantante, de donde se desprende el primer sencillo "Te deseo lo mejor". Mismo que se puede escuchar a partir de este viernes en todas las plataformas digitales junto al resto del álbum.

La cantante recientemente incursionó en el mundo de los podcast en México con el programa "Aquí Lucero!" donde comparte de forma más directa con sus seguidores, así como a través de su programa semanal por YouTube "Mucho que Contar".

MANDA MENSAJE A LA FAMILIA VALDÉS

Ante el lamentable fallecimiento del actor Manuel ‘Loco’ Valdés, la actriz compartió unas palabras dedicadas a la familia del comediante.

“Definitivamente una gran pérdida para la familia artística, nuestro querido 'Loco' Valdés que durante tantos y tantos años yo crecí con sus programas, crecí con 'Ensalada de Locos', con las cosas y eventos en los que él participó.

“Y sí la familia Valdés siempre con ese talento y con esa fuerza dentro de este mundo artístico, mi más sentido pésame para toda la familia y para todos los amigos de la familia igualmente”, finalizó.