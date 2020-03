Lucen las garitas desoladas

MEXICALI, BC.- Prácticamente solas lucieron ayer las garitas en Mexicali y Calexico, al entrar en vigor las restricciones acordadas por Estados Unidos y México para prevenir el avance del Covid-19. Desde el primer minuto de ayer entró en vigor la nueva dinámica en las garitas internacionales a lo largo de la frontera de México y los Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridaes, sólo se permiten los “cruces esenciales”. En las garitas de Estados Unidos, los oficiales de migración revisaban las tarjetas de residente y pasaportes de ciudadanos estadounidenses.

Se pudo observar que en grupos pequeños cruzaban de Mexicali a Calexico de manera controlada, para cumplir con las normas de distanciamiento social. TURISTAS NO Las personas con visa de turista o visa láser para cruce fronterizo B1 o B2 son interrogadas en la garita por los oficiales norteamericanos.

Si no cumplen con los requisitos de estas restricciones, no pueden pasar a Estados Unidos y son regresados a México. A quienes sí se les permite entrar a los Estados Unidos son a personas que cuentan con visa y van a ese país por cuestiones de estudio, médico, trabajo y otras actividades esenciales.

El turismo y todas aquellas actividades recreativas están suspendias, así como el paso para hacer compras no indispensables. Actualmente el estado de California mantiene estrictas reglas de convivencia y no permite que las personas salgan de casa si no es necesario. Las multas pueden ser hasta de mil dólares (20 mil 500 pesos) por violar las nuevas disposiciones, según el gobierno de California.

DESOLACIÓN

Las garitas Oriente y Río Nuevo, así como la tradicional que ahora es peatonal, lucían desoladas. Son algunas decenas de personas las que se podían observar, a veces hasta con los dedos se podían contar.

En Mexicali el promedio de cruces ronda en los 32 mil diarios entre peatones y autos, según cifras oficiales de la Patrulla fronteriza. De esos 12 mil 500 cruces de personas a pie, este fin de semana, se tornaron en decenas, y de los 20 mil automóviles que normalmente cruzan por Mexicali, solo se observaban pequeñas filas.