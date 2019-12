“Los moches deben ser combatidos, investigados y sancionados”: Fiorentini

BAJA CALIFORNIA, México.- “Los moches deben ser combatidos, investigados y sancionados”, mencionó el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Francisco Fiorentini, expuso esto tras la reciente noticia de que funcionarios de la administración de Jaime Bonilla, supuestamente recibieran “moches” de parte de empresarios para obtener contratos millonarios.

Indicó que este caso, puede ser un claro ejemplo de que el gobernador del Estado, escogió mal a sus adeptos o bien, existe más corrupción dentro de su administración.

“No se vale cargarle la mano a los partidos y a los políticos cuando tenemos que hacer una auto reflexión y ver que hay empresarios que se prestan y son parte del juego de dar dádivas”, comentó.

ACCIÓN LEGAL

Fiorentini indicó que con este tema vigente, piensa iniciar una acción legal, la cual se está estudiando, independientemente de si el sistema vaya o no a actuar.

“El sistema no investiga y nosotros queremos tener un fiscal que investigue, un fiscal anticorrupción independiente”.

“Así que es lamentable que algo tan trascendente como fue que Baja California fuera el único Sistema Estatal a nivel nacional, donde había cuatro ciudadanos y tres diputados que llevaban todo el proceso, lo hayan matado, quitándole toda independencia”, explicó.

AGENDA PÚBLICA

El presidente del Comité agregó que ahora se debe esperar a las acciones de la agenda pública, donde el congreso tendrá que recibir una terna del gobernador. “Por más que nos digan que son diferentes, si el sistema no está preparado para detener al partido que sea, l a ocasión hace al ladrón”. “Así que tenemos que buscar un sistema que vigile para que no haya ocasiones y así no haya ladrones”, mencionó.