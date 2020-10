Los Soles vuelven a casa

Después de haberse jugado diez jornadas y transcurrido cuatro semanas del inicio, el Club Soles de Mexicali tendrá esta tarde su primer juego en casa dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2020.

Con la intención de evitar contagios de coronavirus (Covid-19) en traslados vía aérea, el conjunto cachanilla disputó sus primeros diez juegos fuera de Mexicali, sin embargo, hoy y mañana saltarán a la duela del Auditorio PSF para medirse a las Panteras de Aguascalientes en punto de las 19:00 horas.

Asimismo, debido a la contingencia sanitaria que aqueja al mundo, los partidos se llevarán a cabo a puerta cerrada, situación que sin duda será compleja para una organización que tiene a la denominada ‘mejor afición de México’.

“Es la primera vez en mis once temporadas dentro del Club que no vamos a tener público en nuestros juegos como local y evidentemente para nosotros va a ser raro. Los nuevos no conocen el ambiente de Mexicali, pero yo creo que es de las mejores plazas no solo en México, sino de toda Latinoamérica”, expresó el coach del equipo, Iván Déniz.

A esta serie, los Soles llegan con cuatro triunfos consecutivos y en el segundo lugar de la Zona Oeste con marca de 7-3 en ganados y perdidos, en tanto que las Panteras con cuatro derrotas en fila y ubicadas en el quinto sitio de la misma Conferencia.