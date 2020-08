Lorenzo Mata se va feliz

Su edad y las lesiones fueron aspectos que tomó en cuenta para retirarse del baloncesto profesional, no obstante, haber sido campeón en febrero pasado y pertenecer al Club Soles de Mexicali provocó que estuviera convencido de su decisión.

En entrevista con GRUPO HEALY, el también ex seleccionado nacional mexicano, Lorenzo Mata, afirmó que después de doce años como jugador profesional, eligió el mejor momento para abandonar las duelas.

“Estoy feliz, obvio un poco triste porque ya no voy a convivir con mis compañeros, pero más que nada feliz de la carrera que hice, de la gente que conocí y listo para comenzar lo que viene que es para mí lo mejor de Lorenzo Mata”, comentó en las instalaciones de PERIÓDICO LA CRÓNICA.

“Mi intención siempre fue jugar, pero obvio no ayudó lo de la pandemia. Por mi edad

y mis lesiones no pude prepararme como lo quería hacer y al final sentía dolor. Creo que fue el momento ideal para dejar de jugar”, añadió Mata.

En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el nacido en Huntington Park, California, consiguió cinco campeonatos. Dos con los Halcones de Xalapa, uno con los Pioneros de Quintana Roo y dos más con la quinteta cachanilla.

“Para mí también fue una pieza clave ganar un campeonato recientemente, con eso se me hizo más fácil tomar esa decisión, terminar como un campeón. Con Xalapa comencé mi carrera como campeón y terminarla como campeón creo que es algo que muchos quieren y eso se lo agradezco a Soles”, subrayó.

Asimismo, Mata obtuvo un campeonato del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) con los Caballeros de Culiacán, además de un título en la Liga de Puerto Rico con los Piratas de Quebradillas.

“Lo que más extrañaré es la convivencia, estar con mis compañeros, viajar, que juguemos cartas, ir al cine con ellos y cenar juntos. Eso ha sido lo importante porque ahí es donde se generan los campeones. La unidad hace un equipo fuerte y tengo una amistad con todos los jugadores con los que jugué”, señaló.

Por si fuera poco, con la selección de México obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, así como la de oro y bronce en el Campeonato FIBA Américas del 2013 y 2017, respectivamente.

“Normalmente no duermo tan bien, pero el día de mi retiro supe que todo iba a estar bien. Hablé como mucha gente que me dio su apoyo y dormí a gusto porque no iba a tenerme que despertar temprano para entrenar, no me tenía que preocupar por algo del basquetbol por primera vez desde los 14 o 15 años”, confesó.

En su etapa como Colegial, el popular ‘Matador’ fue parte de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y participó en tres ‘Final Four’, donde fue compañero de Russell Westbrook, actual estrella de la NBA.

“En mi carrera me quedo con haber llegado a una Universidad como UCLA, los Panamericanos del 2011 porque ahí comenzaron los ’12 Guerreros’ y el poder retirarme en Soles como campeón”, aseguró.

Finalmente, el ahora ex jugador de 34 años de edad habló de su próxima faceta, la cual tiene que ver con la detección de talento en California, Arizona y Nevada para el Club Soles de Mexicali.

“Iván (Déniz, coach del equipo) y yo hemos estado en contacto con diferentes talentos, jugadores que está buscando. Él me dio la confianza para escoger talento, obvio sé que tipo de jugadores le gustan a Iván y cuales van a encajar bien con el Club”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: LORENZO MATA

Fecha de nacimiento: 27 DE FEBRERO DE 1986

Lugar de nacimiento: HUNTINGTON PARK, CALIFORNIA

Años como profesional: 12

Posición: CENTRO

Palmarés:

*5 campeonatos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional

*1 Campeonato en Cibacopa

*1 Campeonato en la Liga Profesional de Puerto Rico

*Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011

*Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas en 2013

*Medalla de bronce en el Campeonato FIBA Américas en 2017

*Medalla de Plata en el Centrobasket de Panamá en 2016

*3 Final Four con UCLA

SU HISTORIAL COMO PROFESIONAL