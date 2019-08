“Lo único que quiero es volver a Los Mochis”

MEXICALI, Baja California.- Con la esperanza de volver a su natal Los Mochis, Sinaloa, Mario Enrique Armenta Armenta, de 48 años de edad, espera conseguir ayuda para su pasaje de vuelta, pues debido a que le falta una pierna, en Mexicali no tiene a donde ir.

Hospedado en el Albergue Peregrino, Enrique señaló que la pérdida de su extremidad se originó cuando tenía 17 años, en Tijuana, a causa de un pleito.

“Todo fue a causa de una riña, me dispararon en la columna y me cayó gangrena haciendo que no circulara sangre en la pierna, por lo cual tuvieron que quitármela”, indicó.

TRABAJÓ EN CHIHUAHUA

Mario Enrique señaló que a pesar de vivir ya toda una vida sin su pierna, ha logrado trabajar a su manera, limpiando los carros y abriéndoles la puerta a las personas al entrar a las tiendas de autoservicio.

“Allá en Chihuahua trabajaba en un Oxxo durante 10 años, pero el municipio de ahí me mandó a Tijuana por unos documentos que desaparecieron y pues me quedé un rato allá para luego llegar aquí a Mexicali”, expresó. SIN

RASTRO FAMILIAR

Enrique, quien mostraba sus muletas dañadas por el uso diario, indicó que durante su ir y venir en las ciudades, no ha dado con sus familiares, pues desconoce los números y direcciones.

“Tengo familia en Tijuana y Mexicali pero no sé dónde están y cómo buscarlos para pedirles ayuda, me siento solo y necesito que alguien pueda orientarme”, comentó.

EXTRAÑANDO SU TIERRA

Mencionó que aunque Mexicali ha sido hospitalario con él, no existe nada como el hogar, pues el calor de Mexicali le hace daño y él quiere regresar a Sinaloa. “Me han tratado muy bien pero quiero regresar a Los Mochis, allá la gente me conoce y pues mínimo voy a tener donde comer.

“Y si me quedo aquí me va a quebrar el calorón, por eso lo único que pido es ayuda para regresarme a mi tierra y una silla de ruedas, pues la verdad yo soy más feliz estando allá”, expresó.

BUSCA APOYO

•Si usted desea apoyar a Mario Enrique con su pasaje a Los Mochis, Sinaloa, o donar una silla de ruedas, puede localizarlo en el Albergue Peregrino (Calazada de Los Presidentes casi esquina con, Calle Cd Victoria).