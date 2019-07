‘Lo único que deseo es que me ayuden a regresar a mi pueblo’

MEXICALI, Baja California.- Con tan sólo dos meses en la ciudad, José Eleazar Valladolid Zambrano, de 60 años de edad, desea regresar cerca de su tierra en Nayarit, pues debido a que padece úlceras en un pie, no puede caminar largas distancias.

Don José indicó que su intención era poder trabajar en el norte del país y conseguir una silla de ruedas eléctrica, pues sabe que en cualquier momento, le pueden amputar el pie.

“Yo ya no tengo sensibilidad en el pie derecho, apenas hace nueve meses me quitaron un dedo y no tardan en quitarme el otro, pues la verdad son dolores fuertes.

“Es por ello que vine hasta acá a ver si había la posibilidad de conseguir esa silla de ruedas eléctrica, pues cuando pierda el pie tengo que moverme y poder trabajar, ya no aquí, sino allá por mi tierra”, expresó.

PÉRDIDA DE TIERRAS

Originario de Tecuala, Nayarit, don José expresó que en su rancho trabajaba la siembra del frijol y la sandía, pero debido al huracán “Willa” que azotó a esa zona en 2018, perdió todo. “Yo tenía mi casita con mis tres hectáreas para sembrar, pero cuando pasó el huracán se me enlamaron las tierras, la casita se me cayó y ya no me quisieron prestar para sembrar.

“Luego López Obrador nos dio 5 mil pesos a cada afectado y quedaron que nos iban a ayudar después y ya no hicieron nada, haciendo que anduviera de casa en casa pidiendo asilo por un rato”, mencionó.

DELINCUENCIA

Don José señaló que después de tomar la decisión de buscar ayuda en el norte del país, fue víctima de la delincuencia, pues le robaron su mochila con identificaciones y dinero. “Llegué a este lugar que le dicen el samaritano y me robaron mis cosas y luego el celular, entonces pues la verdad ya me quiero ir de aquí, “Allá en Guadalajara tengo un primo que sé que me podrá echar la mano y quedarme con él, pues en mi rancho no tengo a nadie”, explicó.

BUSCA APOYO

Valladolid, sentado en uno de los catres del albergue Peregrino, expresó que en estos momentos lo que busca es apoyo para su pasaje, pues no pudo encontrar lo que buscaba. “Allá en mi pueblo pues es chico y la verdad no te ayudan mucho, por eso agradecería mucho que pudieran ayudarme a conseguir mi pasaje para Guadalajara.

“La verdad no pido dinero, sólo ayuda para tener mi boleto, como sea la idea es llegar allá y sentirme cerca de casa, pues no quiero perder mi pie aquí estando sólo”, comentó.