“Lo único que deseo es encontrar a mis hijos”

MEXICALI, Baja California.- Con la esperanza de ver a sus hijos de vuelta, Maximino Israel Pedraza de 38 años de edad viajó desde natal Oaxaca a Mexicali para trabajar y buscarlos en Playas de Tijuana. Maximino, quien apenas lleva 2 días en el albergue Peregrino, comentó que la idea es poder verlos, abrazarlos y decirles que cuentan con su padre.

“Quiero que sepan que estoy vivo, que pueden contar conmigo, que tengan mi dirección cuando quieran verme en Oaxaca, pues en Baja California no me quedo”, explicó.

HISTORIA

El señor Pedraza, narró que todo nació a raíz de cuando él logró estar trabajando en Estados Unidos hace unos años, tiempo donde conoció a una persona con la que tuvo dos pequeños. Maximino expresó que en ese momento él había intentado cruzar otra vez “al otro lado” pero esta vez, migración lo agarró y lo tuvieron preso en Tijuana.

“Ellos me agarraron como si yo hubiera sido pollero y yo nunca hice nada eso, entonces pues estuve casi 3 años en la cárcel y ya no supe nada de mis hijos” “Ellos ahorita tienen unos 13 años y ya no he vuelto a tener contacto con la madre de mis hijos, por eso es que quiero juntar un dinerito para ir a verlos”, señaló.

NO VUELVO A ESTADOS UNIDOS

Maximino, al preguntársele si volvería a estar en Baja California o querer cruzar a los Estado unidos, él contestó que ya no, pues en Oaxaca se siente más estable. “La verdad que yo ya no me quedo por aquí, le prometí al Juez en Tijuana que no volvería a cruzar y quiero cumplirlo”.

BUSCA A SU FAMILIA

•Si usted tiene información sobre la ubicación y domicilio de Amelia Oralia Romero Encinas en Playas de Tijuana favor de comunicarse al siguiente teléfono: 9511295187 a nombre del señor Maximino Israel Vazquez.