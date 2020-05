Lo llevan en las venas

La invitación a formar parte de la selección mexicana de voleibol le llegó por sorpresa, sin embargo, eso no le impidió demostrar su calidad y en consecuencia, vivir la experiencia más especial en su vida deportiva.

Se trata de la voleibolista cachanilla, Jocelyn Rodríguez Heredia, quien después de someterse a una cirugía en el hombro y trabajar dos años como asistente de entrenadora en la Southwest High School de El Centro, California, viajó a diversos países con el selectivo mayor femenil de México.

“Mi afán de jugar en un nivel profesional ya había desvanecido un poco. No estaba entrenando ni preparándome para eso porque no sabía que podía llegar”, comentó Rodríguez Heredia en entrevista vía telefónica con PERIÓDICO LA CRÓNICA.

“Tuve tres semanas de un intenso entrenamiento a partir de que me dieron la noticia. Después me dijeron que tenía que reportarme en Monterrey, Nuevo León, para posteriormente ir a Canadá, Perú y Rusia. Cuando canté el himno nacional mis piernas me temblaron y quería llorar de la emoción”, agregó.

SUS INICIOS

Rodríguez Heredia se enamoró del voleibol a muy temprana edad, pues de la mano de su madre, Rosalinda, inició en la práctica del deporte y sobresalió por su versatilidad en la cancha.

“Empecé a jugar a los ocho años en el equipo de mi mamá. Ella era entrenadora en la Unidad Deportiva Independencia porque trabajaba para el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física”, comentó.

“Después comencé a ir a torneos municipales, estatales y mi primer nacional lo viví como a los diez años. Desde pequeña fui muy rápida y me gustaba tirarme por todas las pelotas. Cuando fui creciendo me inculcaron la posición de líbero (dedicada a labores defensivas)”, añadió.

EMIGRA A LOS ESTADOS UNIDOS

La niñez de Jocelyn fue muy dinámica debido a sus estudios, entrenamientos y viajes, no obstante, tras el primer semestre de preparatoria tomó una decisión que le cambiaría la vida.

“Desgraciadamente en México no hay tanto apoyo a los deportistas y yo quería más. Durante mis primeros seis meses en la Universidad del Valle de México (UVM) me lesioné el tobillo, me operaron y cuando salí del hospital le dije a mi mamá que me gustaría irme a los Estados Unidos”, confesó.

“Llegué a segundo de ‘prepa’ en la Central High School del El Centro, California, pero ahí no jugué porque en ese momento no había temporada de ese deporte. Después me cambié a la Southwest High School y ahí jugué muy bien durante dos años”, continuó.

Posteriormente, Rodríguez Heredia ascendió a la División 1 de la National Junior College Athletic Association (NJCAA) con la Arizona Western College de Yuma, y finalmente disputó la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) en la California State University de Bakersfield.

ACTUALIDAD

• El domicilio actual de la atleta de 24 años

de edad se encuentra en Quartzide, Arizona, no obstante, hace unos meses trabajó como entrenadora en una preparatoria en Yu- ma, con jóvenes dentro del East Valley Juniors Volley-

ball Club y en la Benedictine University de Mesa, Arizona. “Por el coronavirus se

cancelaron las temporadas pero disfruto mucho ser en- trenadora. Me da gusto po- der ofrecer algo de lo que he vivido y estoy abierta a se- guir trabajando en mi pasión cuando termine la cuarente- na”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: JOCELYN RODRÍGUEZ HEREDIA

Fecha de nacimiento: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Lugar de nacimiento: EL CENTRO, CALIFORNIA

Deporte:VOLEIBOL

Años como deportista: 16

Posición: LÍBERO

Algunos de sus logros:

SELECCIONADA NACIONAL MEXICANA EN LA ‘WOMENS CHALLENGE CUP’ DE CANADÁ, ‘COPA PANAMERICANA’ DE PERÚ Y ‘PREOLÍMPICO’ DE RUSIA.

UN TOTAL DE 4 MEDALLAS DE ORO EN OLIMPIADA NACIONAL CON BAJA CALIFORNIA.