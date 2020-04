Lo hacemos con mucho amor

MEXICALI, B.C.- Miriam Ontiveros Araujo, enfermera del Hospital General del Issste “5 de diciembre”, tiene que cumplir turnos de por lo menos 12 horas ante la falta de personal.

En este sistema federal de salud, personal se ha tenido que retirar de sus labores por representar a grupos vulnerables, son personas con hipertensión, mayores a 60 años, obesidad, diabéticos, esto repercute directamente en la fuerza de labor restante de los hospitales.

Miriam forma parte de ese grupo de miles de enfermeros y médicos que enfrentan los efectos de la lucha contra la pandemia de Covid-19. Y como en muchos de los hospitales, el común denominador es los escases de insumos médicos para protección personal.

Durante la entrevista, la enfermera recién salía del hospital aún con su equipo de trabajo puesto. Donde afortunadamente contaba con sus googles protectores de ojos, un cubrebocas quirúrgico de grado médico, una careta plástica y solo se alcanzó a quitar su gorro protector.

“En el área de enfermería, no es nuevo, en todas las instituciones tenemos carencias de personal y eso causa mayor esfuerzo en el equipo que nos estamos quedando al frente. Los que estamos trabajando, estamos unidos, estamos trabajando con mucho esfuerzo.”

La llegada de insumos al hospital significa también nuevas capacitaciones para todo el personal involucrado.

“Llegó donaciones de lo que es equipo completo, overoles especiales y hay que saber cómo calzarlo, como ponerlo, como quitarlo paso a paso, no estamos acostumbrados a usar estos googles, estas caretas, entonces tenemos que familiarizarnos, cuidarnos”

Lamentablemente, no solo el enemigo es el virus del Sars-Cov-2 que causa la enfermedad del Coronavirus, a esto, se le agrega una variable que dificulta enormemente la labor de los médicos y enfermeras de todo el país, de todo el Estado, de todo Mexicali... La inconciencia ciudadana.

“Lamentablemente hay personas que no nos ayudan, no nos ayudan en ningún aspecto, lo vemos muy claro, volteen... los carros, las personas saliendo y es muy triste porque nosotros no podemos mostrar una realidad que a la mejor se oculta o no se oculta, pero sabemos que ahí está la situación lo veamos o no lo veamos, ahí está el problema, el peligro, el riesgo y la gente no lo está comprendiendo así.”

NO TOMAR EN SERIO EL COVID TRAE CONSECUENCIAS

La consecuencia de las acciones de todas aquellas personas que no toman enserio la epidemia de Covid-19 pueden llegar a ser mortales y los únicos que pueden estar a un lado de los pacientes en sus últimos momentos de vida, son ellos, los enfermeros.

“A nosotros nos duele, porque nosotros luchamos, luchamos para que nuestros pacientes vivan, para que no esté aquí, y, sin embargo, mucha gente no nos entiende”

Miriam agradeció a todos aquellos que toman la crisis sanitaria con seriedad, a los que cuidan a sus padres de la tercera edad, a sus hijos, a su familia, a los que constantemente se lavan las manos y desinfectan todo lo que entra al hogar, a los que desinfecta superficies.

“Esto no es un juego, nosotros estamos luchando, no nada más aquí, estamos luchando con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos.”

“Nos duele ver al paciente que ya no puede hacer más nada, solamente se hubiera quedado en su casa. Y empezamos a ver cómo el medicamento empieza a escasear y ni siquiera ha llegado el verdadero problema”

“De verdad, cuídense, de verdad cuídenos a nosotros también, nosotros lo hacemos con amor, con mucha dedicación, con mucha entrega y queremos que Mexicali, salga de esto lo mejor que se pueda.”