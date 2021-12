Lo completan de ‘volada’

Erick Mose con 2:20:52 y Argentina Valdepeñas 2:36:37 ganaron la edición 55 del Maratón Baja California 2021, al recorrer una distancia de 42.195 kilómetros, evento que tuvo la participación de más de 700 corredores.

Mose consiguió el primer lugar y logró llevarse un premio de 50 mil pesos, tras superar a Daniel Valdez y a José Juan Rivas.

“Estoy feliz, porque es la primera vez que corro aquí en Mexicali, y el ganar el primer lugar es algo aún más increíble, me gustó mucho la ruta, no sentí ningún problema, en los primeros kilómetros nos fuimos a un ritmo lento, para después poco a poco ir subiendo el ritmo” comentó el keniano.

Valdez originario de Mexicali, además de cruzar la meta en el segundo lugar general, se convirtió en el primer bajacaliforniano en llegar a la meta con un tiempo de 2:21:53.

“Me siento contento, sabemos que un Maratón no es nada sencillo, entonces llegar y ocupar un lugar en el podio es algo significativo para mí, desafortunadamente las calles dejan mucho que desear, hay mucho bache, pero pudimos soportar y vencer a los kenianos en la velocidad” afirmó Valdez.

La originaria de Torreón, Coahuila, Argentina Valdepeñas, se llevó el primer lugar y una bolsa de 50 mil pesos, además, ganó otros 19 mil pesos por romper el record establecido en el año 2008 de 2:37:38.

Por otro lado, Marla Valtierra originaria también de Mexicali, se convirtió en la primera mujer bajacaliforniana en llegar a la meta con un tiempo de 2:46:14.

“Me sentí muy bien, te seré sincera no entrené para la Maratón solo vine por invitación y para no haber entrenado me fue muy bien, creo que la ruta dejó mucho que desear, hace dos años la ruta estaba mucho mejor, ya que en esta ruta se contaban con muchos baches” agregó la joven de 29 años.

En la categoría de Silla de Ruedas el mexicalense Francisco Postlethwaite Muñoz fue el ganador con un tiempo de 2:06:32 y aseguró un premio en efectivo de seis mil pesos, tras superar a Jessie Salgado de Tijuana y a Ernesto Monina de San Diego.

“Pasó un poquito de todo, por una parte muy contento de ganarlo por primera vez, y por otra parte no termine satisfecho con mis tiempos, tuve algunos problemas mecánicos con la silla que me hicieron bajar el ritmo, pero al final no deje que me ganara la frustración y gracias a Dios terminamos la carrera” concluyó el joven de 27 años.