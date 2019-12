Lleva Cobertón calor a familias más necesitadas

MEXICALI, Baja California.- Entre sonrisas y agradecimientos, es como se vivió la primera entrega de cobijas del “Cobertón Navideño 2019” organizado por LA CRÓNICA, con apoyo de los lectores, donde las familias de las zonas más vulnerables de la ciudad, se hicieron presentes.

El Vidrio, el Bordo Xochimilco y parte de la colonia Hidalgo fueron algunos de los puntos de entrega. Las personas que recibieron esas frazadas a unos días de Navidad se mostraron contentos al recibir una extensión del apoyo mexicalense.

Doña Abelina Balderas, quien recibió con una sonrisa al personal de este diario, mencionó que la habían agarrado preparando la leña para guisar y así mantenerse “calientita”, pues carece de una estufa en su casa.

“Nombre, ahorita estaba preparando de comer para no sentir el frío, pero ya con estas cobijitas ya no voy a estar titiriteando, así que muchas gracias por haber venido. “En la Navidad no sé qué voy a hacer todavía, pero mientras tengamos cafecito y andemos calientitos, con eso la hacemos, así que Dios me los bendiga”, expresó.

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS

Juan Rafael Cruz, quien portaba un gorro en la cabeza para soportar el frío, agradeció a las personas que realizaron sus donativos al Cobertón, pues por su noble corazón no pasará frío en este invierno.

“Yo quiero darles las gracias por haber venido, ya que todos siempre están en mis oraciones, así que yo deseo que esta Navidad sea feliz para todos, sin guerras, solo armonía y amor”, comentó.

POR SORPRESA

Absalón Fernando Cruz Ramos junto con su familia originaria de Honduras, quienes viven en el Bordo Xochimilco, expresó que lo tomaron por sorpresa, pues creyó que las cobijas tardarían un poco más de tiempo en llegar.

“Gracias de verdad por las cobijas que nos están donando, solo podemos decirles que bendiciones para su familia, porque de verdad que hoy está haciendo bastante frío.

“Ya no sabíamos cómo taparnos, pero con estas cobijitas, cuál frío vamos a tener, así que de nueva cuenta gracias a todos quienes hicieron posible esta entrega”, mencionó.

Poco antes de recibir las cobijas, doña Abelina Balderas se disponía a prender leña para guisar y calentarse.

La señora Zenaida y otras personas recibieron las cobijas para protegerse del inclemente frío.

Al momento de recibir su dotación de cobijas, doña Guadalupe Salas hizo un agradecimiento a los lectores de LA CRÓNICA.

Absalón Fernando Cruz y su familia los agarró de sorpresa la llegada de las cobijas. “gracias a todos quienes hicieron posible esta entrega”, expresó.

Don Juan Rafael Cruz envió oraciones a las personas que donaron cobijas.