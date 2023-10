Llegar a la frontera; uno de los principales riesgos de los migrantes

Mexicali, B.C.-Llegar a la frontera se ha vuelto extremadamente peligroso para las personas migrantes, advierte Altagracia Tamayo, activista social y fundadora del Albergue Cobina.

El peligro al llegar a la frontera es tal que actualmente los migrantes se enfrentan a cobros de piso en las carreteras para poder continuar su trayecto, secuestros y extorsiones a los familiares que tienen en Estados Unidos.

Actualmente, el Albergue Cobina refugia a 59 familias, lo que representa a 327 personas en situación migrante, incluyendo mujeres, niñas, niños y algunos padres de familia.

Tamayo también advierte que el fenómeno migratorio en Baja California será caótico durante los próximos meses, ya que asegura que seguirán llegando más migrantes, y a la fecha ya estiman que hay más de dos mil en Mexicali.

Debido a que el Instituto de Migración (Inami) comenzó a cruzar a personas sin la visa humanitaria previa, se ha entorpecido el flujo de migrantes, ya que aquellos que sí tienen el permiso siguen esperando obtener una cita en el CBP One.

"Los migrantes tienen que entender que tienen que entrar ordenadamente," expresó Tamayo, sin embargo, con las medidas que está implementando el CBP One y el Inami, esto no está ocurriendo.

Si bien aumentó la efectividad de la aplicación, resalta que lo ideal sería que pudieran ingresar de 125 a 150 personas migrantes diariamente a Estados Unidos; no obstante, a lo mucho solo ingresan de una a tres personas al mes.

"No se me hace justo tampoco que pasen a personas cuando hay personas que tienen un año esperando la cita para poder pasar, porque hubo mucha complicación en todo lo que es el proceso."

La declaratoria de Estados Unidos acerca de permitir que personas de origen venezolano crucen para recibir visas de trabajo también ha ocasionado un aumento en la llegada de migrantes, no solo de dicho país, sino también de Puerto Rico, Colombia y Cuba.

"He estado preguntando por qué están haciendo esas prácticas y me dicen que CBP no les puede impedir el paso porque hay un vicio de ley que quedó y no le pueden negar el paso. Pero lo que está pasando, hay miles y miles, más los 3 mil 500 que llegaron hoy a Paso Texas en La Bestia."