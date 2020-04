Llegan ventiladores médicos a BC para atender pandemia

Son cinco ventiladores médicos que ya están a disposición de las autoridades de salud, para atender a los enfermos más graves por coronavirus, fueron entregados por la empresa Smith Medical.

El secretario de Salud, precisó que en los siguientes días llegarán más ventiladores, no obstante, los hospitales no han llegado al colapso, ya que todavía tienen a disposición este instrumento.

“Ahorita no tenemos una necesidad, tenemos ventiladores en los hospitales Covid y en los no Covid”, advirtió que si la gente no hace caso a las indicaciones, no habrá ventiladores, camas y personal de salud que alcance.

Actualmente hay 33 ventiladores disponibles entre los cuatro hospitales reconvertidos para solo atender coronavirus, 30 están siendo usados en pacientes con diagnostico confirmado de coronavirus.