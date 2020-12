Llega el Cobertón Navideño a las familias cachanillas

Las cobijas y artículos donados por los distinguidos lectores de LA CRÓNICA llegaron hasta los hogares de las personas más vulnerables a las bajas temperaturas de este crudo invierno.

Doña Rosa Elena Olays Fierro, conocida por vender pipitorias enfrente al C4 en Río Nuevo, agradeció a las almas altruistas que se tomaron el tiempo de acudir a esta Casa Editorial, para que su donativo fuera entregado a la comunidad.

“Pensé que se había olvidado de nosotros, pero no, bendito sea Dios que me están apoyando, porque en realidad sí ocupo, aquí vivimos como cinco y para todos va haber”, declaró doña Rosa.

“Hizo ‘friazo’, anoche estaba bajo las cobijas porque me estaba muriendo de frío, no estaba muy buena que digamos y tenía que aguantar todo el aire, y ni modo hay que aguantar lo que venga”, explicó Rosa.

La señora Olays relató que debe ponerse muchas inyecciones y tomar pastillas para poder caminar, debido a un dolor que tiene en una rodilla. Ella vive en calle Bufa 371, en la colonia Agualeguas.

Lilia Calderón externo el gusto de saber que los lectores de este medio de comunicación les demostraron su calidez humana, a través de la donación de cobertores, ropa abrigadora y peluches.

Lilia Calderón ex- presó que es una demostración de la calidez humana de los mexicalenses.

Los pequeños recibieron cobijas y muñecos de peluche.

Todos recibieron con agrado el apoyo enviado por los lectores de LA CRÓNICA.

“Significa un apoyo, claro que sí, de hecho éstas (las cobijas) son bien calientitas, ahorita les reparto, gracias por el apoyo para la familia”, mencionó Lilia Calderón.

Doña Martha García explicó que ha pasado algunos días muy difíciles, ya que además del frío tuvo que ser operada de emergencia para quitarle la vesícula; este suceso implicó un serio endeudamiento familiar.

Martha García dijo que las cobijas serán de gran ayuda.

Aun con el dolor de su reciente cirugía, doña Martha quiso salir a agradecer a las personas humanitarias, por haberse preocupado por ella y su familia.

“La he pasado pésimamente mal, en una clínica, porque no me aceptaron en el Hospital General, así que me fui a un particular, tuvimos que pedir prestado, fueron más de 45 mil pesos”, declaró.

Martha y su familia viven en la calle Mérida número 1000, entre Yucatán y Zacatecas, en la colonia Esperanza.

Finalmente, el joven José Armando relató que en su hogar viven cuatro personas, entre ellos dos menores.

José Armando recibió su dotación de cobijas.

Emitió un agradecimiento por las cobijas recabadas en el Cobertón Navideño, ya que sí les hacían falta.