Llega Parker, se va White

Apenas se han disputado cinco series en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2019-2020 y el Club Soles de Mexicali ya empezó a mover sus piezas, pues ayer anunció la incorporación de Josh Parker y a su vez, la baja del pívot Randy J. White.

De acuerdo al comunicado de prensa enviado por la institución mexicalense, White fue excluido del equipo debido a situaciones de acoplamiento, por lo cual inmediatamente fue habilitado Parker, quien se desempeña en la posición de delantero.

El nacido en Harvey, Illinois cuenta con experiencia en ligas europeas, incluso en el año 2017 vio acción en la copa de Europa organizada por FIBA, con el BC Beroe Stara Zagora de la liga de los Balcanes.

“Llegué el sábado y estoy impresionado con la atmósfera que se vive en el Auditorio PSF. He visto el juego que se hace aquí y me di cuenta que es rápido y abierto”, expresó el nuevo elemento de los Soles.

“Es mi primera vez en México y todos me han dicho que es increíble. Me encanta ser parte de esto y al hablar con el coach me comentó que es una liga fuerte y muy física. Estoy muy contento de estar aquí y poder tomar traer mi experiencia, además estoy cerca de casa y de mi familia, por ende ellos podrán venir a verme jugar”, añadió.

FLOWERS BAJA POR 3 SEMANAS MÁS

Jhonatan Flowers estará fuera de las duelas por aproximadamente tres semanas más, esto, debido a una lesión en su hombro derecho, así lo informó la directiva de los Soles de Mexicali el día de ayer.

Flowers no ha podido ver acción con la institución cachanilla desde el 5 de octubre, cuando los Soles disputaron el primer encuentro de la serie ante los Capitanes de la Ciudad de México.

FICHA TÉCNICA

Nombre: JOSH PARKER

Fecha de nacimiento: 23 DE JUNIO DE 1989

Lugar de nacimiento: HARVEY, ILLINOIS

Posición: DELANTERO

Estatura: 1.83 METROS

Peso: 84 KILOGRAMOS

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE