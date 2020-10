Llama Ayala a no bajar la guardia contra Covid-19

Ensenada, Baja California.- El Gobierno de Ensenada exhortó a la población para que no se descuide en la observancia de las medidas preventivas ante la contingencia COVID-19.

El alcalde Armando Ayala Robles dio a conocer que ante el repunte de casos positivos y activos de coronavirus registrados en los últimos días, se intensificarán recorridos de vigilancia e inspecciones en establecimientos comerciales de todos los giros para verificar que se cumpla con los protocolos sanitarios.

Destacó que del martes 20 de octubre a este domingo los casos activos pasaron de 51 a 82, lo que nuevamente encendió las focos de alarma y motiva a intensificar la difusión de las recomendaciones sanitarias entre la comunidad.

“El hecho de haber pasado a semáforo naranja no es razón para relajarse en la aplicación de las medidas preventivas, o para organizar o participar en festejos masivos en domicilios particulares o en salones de fiesta”, expresó.

Puntualizó que tanto población como prestadores de servicios deben cumplir con los aforos autorizados por la Secretaría de Salud del Estado.

“Con apoyo de la Unidad Municipal de Protección Civil, Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, y de la Dirección de Desarrollo Económico, se verificará que los establecimientos que cuenten con protocolos de bioseguridad autorizados realmente los estén cumpliendo”, afirmó.

Resaltó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal también intensificará los recorridos por diversos sitios en donde se ha detectado aglomeración de personas, o en espacios abiertos en donde ciudadanía se agrupa para reiterar la importancia de mantener la sana distancia y utilizar cubreboca.

“Estamos preocupados y ocupados en el manejo de la contingencia, tanto en materia de salud como en materia de reactivación económica, por ello exhortamos a la población a redoblar medidas y cuidar de su salud”, enfatizó.

El jefe de Servicios Médicos Municipal, Arturo Manríquez Ayub recordó que el SARS-CoV-2 sigue presente en el mundo y por lo tanto entre la comunidad ensenadense, se trasmite de persona a persona por gotas de saliva o contacto con superficies contaminadas con el virus.

Recalcó la importancia de utilizar cubreboca, mantener la sana distancia, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, priorizar las salidas para actividades esenciales y acudir al médico ante síntomas de enfermedad respiratoria.

“Estamos muy preocupados por este repunte, no queremos que éste virus cobre más vidas; es en este punto cuando la población debe valorar más su salud y cuidarse, porque hay quienes se han acostumbrado a salir sin ser necesario con la justificación de salgo y no me pasa nada, y lamentablemente hacen caso hasta que se enferman o un familiar o amigo pierde la vida”, concluyó el galeno.