Listo el Softbol para los nacionales Conade

Con un total de cuatro representativos es como Baja California estará haciendo acto de presencia en la disciplina de Softbol de los Juegos Nacionales Conade 2022 que se llevarán a cabo del 16 al 20 de julio.

Para este año, el Estado 29 contará con la participación de Juvenil Mayor y Menor tanto en la rama Varonil como en la Femenil.

Las jornadas se dividirán en dos sesiones; la matutina estará compuesta por juegos de 7 y 9 de la mañana, en tanto que la vespertina serán juegos a partir de las 17:00 horas.

ROL DE JUEGOS

JUVENIL MAYOR VARONIL

16 de Julio

BC vs Nuevo León 7:00AM

BC vs Tamaulipas 21:00PM

17 de Julio

BC vs Sinaloa 7:00AM

18 de Julio

BC vs Veracruz 7:00AM

JUVENIL MAYOR FEMENIL

16 de Julio

BC vs Chihuahua 9:00AM

17 de Julio

BC vs Tamaulipas 9:00AM

18 de Julio

BC vs Coahuila 7:00AM

BC vs Guerrero 9:00AM

JUVENIL MENOR VARONIL

16 de Julio

BC vs Guanajuato 17:00PM

17 de Julio

BC vs Tamaulipas 9:00AM

BC vs Guerrero 17:00PM

18 de Julio

BC vs Sinaloa 19:00PM

JUVENIL MENOR FEMENIL

16 de Julio

BC vs Tamaulipas 19:00PM

BC vs Oaxaca 21:00PM

17 de Julio

BC vs Cd de México 21:00PM

18 de Julio

BC vs Jalisco 17:00PM