Lista la carrera grupo Tersa Gran Prix de Code

Con la participación de más de 140 equipos es cómo se llevará a cabo la carrera fuera de camino Grupo Tersa Grand Prix, organizada por Corredores del Desierto (CODE), misma que se celebrará el 13 y 14 de agosto en Jacume, Tecate.

El Director de CODE, Joaquín Rodríguez informó los preparativos para lo que será la tercera carrera puntuable de la Temporada 2022.



“Felices de continuar con esta tradicional carrera, como cada año pues aquí en Mexicali no se puede organizar eventos en estos meses por las temperaturas tan extremas, pero contentos de llevar la tercera prueba que promete ser muy emocionante y muy estratégica” expresó Joaquín.



“Para esta carrera ya depende del equipo si quiere repetir el piloto, o puede cambiar, será una pista donde se esperar que den una vuelta entre 22 y 25 minutos en los autos, en tanto que las motos de 18 a 20

minutos, todo puede pasar en este circuito” agregó.

El curso para los autos será de 20 millas y los pilotos deberán cumplir con dos heats de tres vueltas cada uno el sábado 13 de agosto y los motociclistas la ruta es de 15 millas el domingo 14.



Finalmente, el único ingreso a la zona de salidas será a la altura del kilómetro 90 de la carretera libre Mexicali a Tijuana.



SÁBADO ARRANQUE AUTOS



6:00 AM y 11:45 AM Clases 19, 39, 5-1600, 15, 9 y 11

8:00 AM y 13:45 PM Clases 10, 12, 29, 1600, 5 y 14

9:45 AM y 15:30 PM Clases 1, 8, 18, 7, 1850 y 7s.



DOMINGO ARRANQUE MOTOS



8:00 AM y 10:45 AM Clases Motos Pro, Sportman, Veteranos y Novatos

9:15 AM y 12:00 PM Clases ATV Profesionales, ATV Sportman, ATV

Veteranos y ATV Novatos