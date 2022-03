El equipo de la Liga Municipal de Softbol de Mexicali, se proclamó campeón del torneo Estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE en la categoría Sub 19 al vencer 17-0 a la Liga Empresarial de Ensenada.

El Campo Zurdo Flores, fue testigo de cómo Mexicali se adelantó en el marcador con un rally de cuatro carreras, donde Pablo Villarreal conectó un cuadrangular de tres carreras para terminar el primer inning con ventaja de 4-0.

Para el segundo acto, los mexicalenses volvieron al ataque con un racimo de seis carreras, donde todo comenzó con un cuadrangular solitario de Antonio López, para terminar el episodio 10-0.

En la tercera entrada llegó el rally que sentenció el juego y la pizarra de 17-0, luego de otro cuadrangular de dos carreras de Pablo Villarreal y un homerun de tres carreras a cargo de Andrés Villa, para poner cifras definitivas.

“Fue un gran juego donde a todos se nos dio el bateo, me tocó a mí el conectar dos cuadrangulares con hombres en base y me siento feliz de aportar mi granito de arena para lograr el objetivo principal que fue el campeonato” agregó Pablo Villarreal.

Andrés Villa se llevó la victoria con una labor de tres entradas, tiró sin hit ni carrera, recetó dos chocolates y regaló dos pasaportes a los rivales, mientras que la derrota fue para Eleazar Márquez.

“Al final ya estaba algo cansado porque me tocó lanzar también en las semifinales, me ayudó mucho el cuadro en la defensiva y en el bateo ni se diga, ahí me tocó cerrar el juego con un cuadrangular y poder ganar el estatal” comentó el lanzador Andrés Villa.

CAMINO A LA FINAL

FASE DE GRUPOS

MXL Municipal 8-1 MXL Valle

MXL Municipal 15-0 Ensenada Municipal

MXL Municipal 11-0 MXL Valle y Rural

SEMIFINALES

MXL Municipal 6-5 MXL DUM