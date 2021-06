¿Lejos de tu casilla electoral?: vota en una especial

MEXICALI, B.C.-Las personas que estén indispuestas para votar en la casilla electoral que el corresponde, podrán hacerlo en una de las 37 “especiales” en Baja California, no obstante puede implicar algunas limitaciones.

El Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California, Jorge Alberto Aranda Miranda, explicó que las personas que acudan a una de las casillas especiales, solo podrán votar por los cargos que le corresponden a su domicilio.

Por ejemplo, si una persona vota en una casilla especial en un distrito distinto al que viene en su credencial INE, no podrá votar por diputado, solo por alcaldía y gubernatura, la misma lógica aplica si se encuentra en otro municipio, solo podría votar por gobernante.

“En el Estado habrá 37 casillas especiales, y en estas pueden votar ciudadanos que anden fuera de su ciudad o su distrito, estas casillas especiales van a tener más boletas que una casilla normal, pues por razones de la gente que anda fuera de su lugar de residencia, quieren votar”, comentó.

“Vamos a suponer que yo ando en San Felipe, es parte del municipio de San Felipe, si anduviera allá, puedo votar por gobernador y por presidente municipal, no puedo votar por mi diputado, porque allá no van a tener las boletas de mi diputado, y no puedo votar por un diputado que no me pertenece”, comentó.

“Vamos a suponer que estoy en Rosarito, no puedo votar por mi diputado, ni puedo votar por el presidente municipal, pero sí puedo votar por la gubernatura”, declaró el consejero Aranda.

Cada casilla especial tendrá 1 mil boletas, porque en una jornada, normalmente una casilla tiene 750 boletas, pero el tiempo que tardan en votar 1 mil ciudadanos, hace que haya filas, mencionó el consejero.

Las casillas especiales de Mexicali estarán ubicadas en:

· Teatro del Estado, Calzada López Mateos

· Primaria Centinela, Sierra Encantada, Solidaridad Virreyes

· Juventud 2000 en bulevar Anáhuac

· Restaurante Sara´s, bulevar Benito Juárez

· Preparatoria 16 de Septiembre, en Maestros Federales

· Universidad Xochicalco en Calle Novena

· Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario, Lázaro Cárdenas

· Cobach Morelos, en Ciudad Morelos

· Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en Ciudad Guadalupe Victoria km 43

· Unidad Deportiva Municipal, calzada Chetumal en San Felipe

Para ubicar el resto de las casillas especiales instaladas en los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, puede ingresar al enlace.

https://www.facebook.com/146957602130260/posts/1890156211143715/