MEXICALI, Baja California.- No fue uno, sino tres tumores en etapa cuatro los que le detectaron Minerva Moreno. La noticia le cayó como balde de agua helada.

Salió del consultorio llorando en soledad. A quince años de aquel momento, tiene como misión que ninguna otra mujer con cáncer salga sin hombro en que llorar.

A través de la organización civil Fundación Mined, Minerva brinda apoyo a las mujeres que requieren orientación y alguien que le tienda la mano, desde lo emocional, hasta lo necesario para su tratamiento. Hace quince años, Minerva sintió una molestia en su seno, fue a revisión con el médico, llegó con un ginecólogo.

Fueron tres tumores en etapa cuatro, no lo podía creer, no se espera ese diagnóstico. Aseveró que todas están expuestas y expuestos.

Dio gracias a Dios porque es sobreviviente, asegurando que su motor para salir adelante, fueron sus dos hijos de 4 y 13 años. “Le pedía a Dios que no fuera mi tiempo, quería verlos crecer, conocer a mis nietos, y que si me tenía que ir que por lo menos fuera hasta que pudieran guisarse algo, que se valieran por si mismos”, describió.

“Después llegó una etapa muy bonita, porque a los cinco años reconstruyeron mi seno de mi propia carne en el IMSS. De 100 yo fui la privilegiada; muchas mujeres mueren de tristeza, desprecio, de la depresión de verse sin un seno, no tanto por el cáncer”, mencionó.

“Yo quiero decirles que sí se puede, teniendo voluntad, voltees a ver a tus hijos, el cáncer no es muerte, doy gracias porque desde hace siete años hice una asociación civil, en la que apoyamos como podemos, ayer llegó una mujer a la que se le reventó un tumor”, relató. Hizo un llamado al sector salud, ya que a veces les dan las citas a muy largos periodos, y para ese momento el cáncer ya está más avanzado.

“Muchas salimos llorando, nosotras vamos a abrazarlas, visitarlas cuando están conectadas, para decirles que así como están y estuve, y así como yo estoy, así pueden estar, hay que darles el mensaje para que no venga el desanimo”, abundó.

“El impacto cuando te dicen que tienes cáncer es tremendo, no me lo esperaba, sabemos que es lo primero que empiezas a pensar, que te vas a morir, a los tres días yo dije no, no me voy a morir”, recordó. La Fundación Mined puede brindar apoyo a mujeres con cáncer y sus familiares, la puede contactar a través de la página de Facebook.