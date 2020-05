Le falta ‘chamba’ por la cuarentena

Muchos han sido afectados por la contingencia sanitaria debido al Covid-19, una problemática es la falta de trabajo, situación que no es ajena para quienes se dedican al entretenimiento.

Tal es el caso del protagonista de la serie ‘Run, Coyote, Run’, Eivaut Rischen, quien se dijo incierto de sus próximos proyectos, ya que algunos de ellos tuvieron que verse detenidos por la cuarentena.

“Ahorita no hay chamba, es cosa de esperar, rezar y tener mucha calma, y mucha paciencia...” declaró el actor en entrevista para este grupo editorial.

Compartió que desconoce si habrá más temporadas de la serie que lo ha llevado a explorar nuevas facetas como persona y en su profesión.

“Depende mucho de cómo le va al aire a esta tercera temporada, yo estaría encantado de hacer otra pero estamos ahorita todo el medio está parado, así que no se sabe qué se va hacer, pero yo siento que hasta aquí se queda”, comentó.

REFLEXIÓN Y MEDITACIÓN

Por otro lado, el actor platicó cómo ha estado viviendo la cuarenta, la cual considera es un buen tiempo para reflexionar y meditar, así como para realizar cambios en la perspectiva de las personas.

“Pues ha sido un tiempo de introspección obligatoria muy interesante, por otro lado muy movido por todo lo que está sucediendo con mucha gente en este mundo, y de otro lado, más o menos preocupado por cuándo va a iniciar el trabajo”, indicó.

Rischen precisó que estos días deben de servir para conectarse más unos con otros a pesar de la distancia.

“Tenemos que tener mucha fe y ser positivos, hay que nutrirnos de mucho positivismo, hay que mantener la mente en calma y hay que confiar que el universo es perfecto y que todo esto sucede para que podamos llegar a un mundo más consciente en conjunto.

“Estamos todos los lejos aislados en nuestros hogares, pero de alguna forma nos estamos uniendo muy bonito, porque estamos más en contacto, estamos compartiendo más... de alguna forma creo que esto está llevando al mundo a ser más positivo y más consciente”, expresó.

Señaló que su personaje de ‘Morris’ lo ha inspirado para transformarse en mejor ser humano, además de encontrar similitudes con él, que lo han ayudado a adaptarse más a las situaciones de su vida.

“Era un gringo que en Estados Unidos no era feliz, no tenía trabajo, vivía en la calle y se tuvo que ir a vivir a México, a encontrar la felicidad y eso para mí es un mensaje muy bonito porque también así me fue a mí también. Yo nací en Holanda y aquí llevo 10 años de mi vida, ahora sí que llegué de mochilero hace 10 años y nunca me fui, y aquí soy muy feliz”, concuyó el protagonista.

PARA SABER

La tercera temporada de ‘Run, Coyote, Run’, ya se puede ver todos los martes por el canal FX y Fox Premium a partir de las 19:00 horas, horario Mexicali.