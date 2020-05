Le cantan a un ‘Mundo real’

Vivir en una realidad alterna a la que estábamos acostumbrados, disfrutar las pequeñas cosas de la vida y dejar de lado las cosas materiales, es lo que Monsieur Periné junto a Pedro Capó canta en su nueva canción ‘Mundo Paralelo’.

Un sencillo que describe a la perfección la situación que muchos viven en esta cuarentana y que sin querer, se adaptó perfecto a la realidad del mundo entero, así lo expresó en entrevista para este grupo editorial, Santiago Prieto de Monsieur Periné.

“Parece que fuera una canción escrita para la cuarentena por su letra, pero realmente es una canción que nosotros escribimos hace más de un año y habla sobre la necesidad de fijarse en la riqueza de todo lo que nos rodea, que muchas veces no vemos.

“Pero la realidad es que la vida está compuesta como de una cantidad de cosas que pueden ser hermosas, de milagros que todo el tiempo ocurren y no vemos, y esta canción habla de eso. Siento que la cuarentena obligó a todo el mundo a estar en un mundo paralelo y a empezar a notar y darle valor a las cosas que tiene.

“Creo que todos nos estamos dando cuenta que uno puede vivir en una especie de austeridad y no necesita tanto, no necesita tener la mente puesta en la ansiedad futura, probablemente no y está bueno darse cuenta de eso, porque creo que esa actitud le hace bien al planeta, al medio ambiente y a uno mismo”, comentó el músico a través de zoom.

Pasas sus días trabajando

Santiago, aprovechó para compartir un poco sobre sus días en cuarentena, los cuales han sido de trabajo y de descanso, luego de estar de gira alrededor del mundo por varios años.

“He estado trabajando, todo el tiempo produciendo, grabando, he estado bastante ocupado afortunadamente, afortunadamente he tenido trabajo.

“Y la he pasado bien también porque llevábamos muchos años girando sin parar, siete años seguidos, entonces este es el primer respiro que tengo en siete años de una vida frenética de mucho movimiento, así que hasta ahora bien”, refirió.

Por otro lado, el músico colombiano reiteró el amor que Monsieur Periné tiene hacía México, ya que son su público número uno.

“Es la más bonita relación de todas… el país más importante para nosotros es México, así que siempre es una belleza saber que en este país hermoso nos escuchan y nos reciben tanto, con tanto aprecio y nosotros todo el tiempo estamos muy agradecidos con eso porque amamos a México”, señaló.

A consecuencia de la pandemia, el grupo tuvo que poner en pausa su gira bajo el mismo nombre del sencillo ‘Mundo Paralelo’, con la cual visitarían Japón, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, siendo una de las agrupaciones encargadas de llevar la música latina a todo el mundo.

“Nos llena de gratitud todo el tiempo, porque estamos viviendo un sueño, es muy hermoso poder vivir de la música y de tus creaciones, es una oportunidad única en la existencia… Nosotros lo único que queremos es seguir haciéndolo, no tenemos mayor ambición que poder seguir haciendo música”, finalizó Santiago.

DETALLES:

- El vídeo ‘Mundo Paralelo’ junto a Pedro Capó tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

- Por cada reproducción un porcentaje está siendo destinado a la fundación Jacaranda que enseña música y valores ambientales a niños en Colombia.