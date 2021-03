Le apuesta Marina a crear espacios públicos

Para atacar los problemas de inseguridad en Baja California, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que se le debe apostar a la prevención e inversión de espacios públicos.

En entrevista con FRONTERA, expuso que para atacar la violencia que ha generado el crimen organizado debe existir coordinación, aunado a la prevención.

“Más canchas deportivas, escuelas de danza, escuelas de música y brindarles más oportunidades a nuestros jóvenes, que estén más cerca de un balón, de un piano, de un violín, de un libro, de una biblioteca y más alejados de las drogas, de las adicciones”, declaró.

Está a unos días de dejar la presidencia municipal de Mexicali ¿cuáles han sido sus principales logros?

En primer lugar nos hemos enfocado en el tema de seguridad, traemos la incidencia delictiva más baja de los últimos once años en Mexicali, en términos de incidencia delictiva vamos a la baja en un 13%.

En el tema del transporte público, el mejorar la calidad del servicio ha sido una de nuestras principales metas, sin embargo, en la reforma que se hizo en donde el transporte deja de ser municipal para pasar al Estado, pues vivimos en esta dualidad, sin embargo, logramos eliminar la tarifa de trasbordo, reducir la tarifa del transporte de 15.50 pesos a 14 pesos y esto representa un ahorro de casi 40% a los bolsillos de los mexicalenses que utilizan el transporte público.

Creamos el programa fuerza rosa, que es un programa de prevención de seguimiento y de sanción a la violencia hacia las familias porque al violentar a una mujer, se violenta a la familia completa.

Mexicali hoy en día es la cuarta ciudad más competitiva del país, la más competitiva de la frontera Norte, y creo que eso a pesar de la pandemia: Seguir generando empleos, lograr que se sigan abriendo negocios, es un resultado muy noble.

También tenemos la mayor inversión en obra pública de los últimos años en Mexicali, hemos logrado rehabilitar las arterias principales de la ciudad: Lázaro Cárdenas, Gómez Morin, Cristóbal Colón, avenida Oaxaca; en el Valle de Mexicali traemos obras importantes; en San Felipe, en las colonias populares que nunca se habían pavimentado, hoy se están pavimentando, el reto es muy grande porque el rezago es igual de grande, fueron 30 años en los cuales había una muy mala distribución de la obra pública, no solamente no se hacían nuevas avenidas o nuevas calles, sino que tampoco se le daba mantenimiento.

En términos de mejora de calidad del aire, la Dirección de Protección del Medio Ambiente de Mexicali es la dirección que cuenta con más presupuesto en todo el país; somos el municipio que más acciones ha generado.

¿Qué pendientes dejará a su suplente?

Sin duda siempre tenemos que continuar trabajando en la tranquilidad y la paz de las familias cachanillas, yo creo que seguir combatiendo las adicciones, seguir generando espacios para nuestros jóvenes, para nuestras familias es sumamente importante; lo que te puedo comentar es que las finanzas de Mexicali son las más sanas que han tenido en su historia, tenemos la calificación crediticia más alta, la mejor en su historia y esto gracias a los ahorros que hemos generado en el Ayuntamiento de Mexicali, a la no corrupción que es lo que nos ha permitido tener mejores finanzas y a un refinanciamiento sumamente oportuno que nos ha permitido ahorrarnos hasta 45 millones de pesos.

¿Tiene definido quienes más dejarán sus cargos para unirse a su equipo de trabajo?

Tenemos definidas algunas personas que se vienen a acompañarnos, te puedo comentar de nuestra directora de Delegaciones y Desarrollo Rural -Claudia Beltrán González-, que nos acompaña; varios compañeros de presidencia que también se vienen con nosotros, estamos hablando de distintos espacios, hasta este momento no pudiera dar la lista completa, seguimos evaluando quienes se vienen y quienes se quedan a acompañar a la presidenta municipal, Lupita Mora.

¿Cómo ha sido combatir la inseguridad en Mexicali? ¿Qué resultados ha obtenido?

La incidencia delictiva es la más baja de los últimos once años, hay un reto muy importante en cuanto al tema del narcomenudeo, pandillerismo, en donde estamos trabajando con las autoridades correspondientes que es el Gobierno Federal y la Fiscalía General del Estado, y en esa parte la estrategia son operativos dentro de las colonias en donde se busca es la prevención, no nada más la reacción. Evidentemente hay un tema de reacción importante porque tenemos que estar ahí al momento que ocurre un ilícito, pero la coordinación ha sido la estrategia primordial en materia de seguridad, en estar coordinados con los elementos de Guardia Nacional, Guardia Estatal, incluso la Sedena, el Ejército Mexicano, que han sido unos aliados en materia de seguridad en Mexicali y que tenemos focalizadas ya las áreas.

San Felipe será el séptimo municipio de Baja California ¿Qué plan hay para su desarrollo? Ya que siguen las restricciones para la pesca.

Es un plan interinstitucional, en donde evidentemente tiene que participar el Gobierno Federal porque el tema de la pesca está directamente relacionado con autoridades federales, pero también como autoridades municipales y estatales, trabajar todos en coordinación. En primer lugar seguir gestionando por el bien de los pescadores, su actividad económica, tratar de reducir el polígono en el cual no se les permite a ellos realizar su actividad económica y por otro lado seguir trabajando con la Secretaría de Turismo para seguir generando otras actividades económicas, no nada más la pesca.

El Gobierno del Estado tiene la concesión del aeropuerto lo que va permitir que San Felipe tenga vuelos comerciales y esto va detonar también el turismo, es un sector que ha estado muy golpeado por la pandemia del Covid-19.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la inseguridad en el Estado y que faltaría por mejorar?

Hay un tema importante en cuanto a la violencia que se ha venido generando relacionado con el crimen organizado y lo que puedo comentar es que están las autoridades competentes que son la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Federal. Seguir la coordinación, pero sobre todo la prevención, le apuesto mucho a la prevención, le apuesto mucho al desarrollo de nuestras comunidades, a la inversión de espacios públicos en los cuales nuestra niñez, nuestros jóvenes tengan mayor oportunidad de desarrollo, más canchas deportivas, mas escuelas de danza, más escuelas de música y brindarles más oportunidades a nuestros jóvenes, que estén más cerca de un balón, de un piano, de un violín, de un libro, de una biblioteca y más alejados de las drogas, de las adicciones, que generarán después conductas antisociales.

El Gobierno del Estado tiene la facultad de generar acciones para la prevención de las adicciones, para la prevención en las colonias, conductas antisociales, de la mano de los municipios; es muy importante en materia de prevención trabajar con los ayuntamientos y con el Gobierno Federal.

Apoyando a las policías municipales que es otro actor fundamental en la prevención, la policía municipal que es un policía de proximidad, no nada más una policía de reacción.

¿Cómo ha sido gobernar con la pandemia del coronavirus?

Fue un gran reto, el coronavirus ha sido el reto más grande del cual nos hemos enfrentado como humanidad, no como gobierno, evidentemente como gobiernos también ha sido un gran reto, esta dualidad entre la salud de las familias cachanillas, pero también la parte económica.

¿Esto la prepara para el siguiente paso que va dar?

Claro que sí, son experiencias que nos hacen más fuertes, son experiencias que ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos, esto también si bien es cierto fue de gran impacto y mucho dolor para las familias cachanillas, creo que en el mundo entero, pero también sacó lo mejor de nosotros mismos, entonces hemos salido adelante, sociedad, gobiernos, universidades, iniciativa privada que han sido aliados, nos hemos juntado para poder apoyar a los más vulnerables.

¿Quiénes son las personas en quien más confía y qué es lo recomiendan en sus aspiraciones políticas?

Mi familia, mi hija, mi esposo, mis papás, mis seres queridos, el equipo que me ha acompañado y que me ha visto crecer desde un inicio, ¿Qué me recomienda?, Pues que sigamos con los pies bien puesto sobre la tierra, trabajando con mucha vocación de servicio, creo que estos puestos son para ayudar a los demás, son para utilizarlos en beneficio de los demás y así es como lo hemos venido haciendo, utilizar esta oportunidad que me da la vida para poder ayudar a los mexicalenses y ahora si tenemos la oportunidad a más personas en mi Estado.

Es una mujer joven ¿considera tener la experiencia suficiente para el cargo al que aspira?

Claro que sí, por supuesto, sí soy una mujer joven ciertamente, soy Licenciada en Derecho, tengo dos maestrías, una por el Tecnológico de Monterrey en Derecho Público y otra por la UABC en Administración Pública, y hemos dado resultado. En los espacios en los que yo he trabajado soy una mujer que da resultados, soy una mujer que cumple sus compromisos, como diputada federal gestionamos 300 millones de pesos para los puentes de la garita Centro, desde el inicio de la gestión fui la única diputada federal que logró una gestión para su municipio, entonces creo que esto demuestra que no se requiere edad para hacer las cosas, sino de voluntad y de corazón para hacer las cosas, después como alcaldesa en un año 4 meses nosotros hemos avanzado muchísimo en Mexicali y sin duda Mexicali hoy en día es una muchísimo mejor ciudad de la que nosotros recibimos en el 2019.

¿Cómo mujer no teme lo que se avecina en las campañas? Ya que en las anteriores los ataques en redes fueron constantes.

No, no le temo, estamos listo para ello, sabemos que muchas veces utilizan ese tipo de campañas porque es lo más fácil para ellos, tratar de meterse en la vida privada, no tienen escrúpulos en cuanto a tantas cosas que de repente inventan a través de redes sociales, sin embargo, creo que la población es muy inteligente y no cae en ese tipo de cuestiones, los resultados están ahí y por eso mismo tienen que inventar cuestiones que son fake news.

La campaña del 2019 hacia mi persona fue una campaña en la que buscaron desprestigiarme, se metieron con mi vida privada, no escatimaron en meterse en mi vida privada, incluso hasta con mi hija de 7 años, creo que es ahí donde pierden más ellos que uno.

¿Cómo es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

Muy buena, no puedo decirte que nos vamos a tomar un café juntos cada fin de semana, lo que sí te puedo comentar es que la relación con el presidente es una relación que veo cada vez más fortalecida, a mi me da mucho gusto saludar al Presidente y verlo siempre con una sonrisa, ver el cariño con el que me salud. La última vez que lo saludé fue en el mes de diciembre en Mexicali y hubo mucho cariño, con todo y la sana distancia nos apapachamos, me deseó mucho éxito, incluso mencionó abiertamente en el programa que le daba mucho gusto estar en Mexicali, que fuera yo quien gobernara Mexicali.

¿Cómo es su relación con el gobernador Jaime Bonilla Valdez? ¿Él estaría detrás de su gobierno?

Él es uno de los actores principales de Morena, es fundador de Morena, es de los que le ha dado muchísimo a nuestro partido en el Estado, muy buen amigo del Presidente de la República, ellos si se van a tomar un café, son muy cercanos, y mi relación con el Gobernador también es muy buena, la verdad es que veo una gran comunicación, un gran amor por Mexicali, por Baja California, mucha coordinación para sacar los temas adelante, para brindar resultados; yo cada vez que he tocado la puerta del Gobernador me han abierto las puertas y se me ha escuchado y se me ha brindado el apoyo que he solicitado.

Eso sería como invisibilizarme, a mi el Gobernador nunca me ha invisibilizado, nunca me ha dicho como tengo que gobernar, al contrario él me apoya.

Diga la primera palabra o frase que piense al escuchar los siguientes nombres:

Joe Biden: Presidente de Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador: Un hombre íntegro, honesto y el mejor presidente que ha tenido México.

Jaime Bonilla Valdez: Puedo decir tantas cosas… un hombre honesto y sumamente trabajador.

Lupita Mora: Mi suplente.

Lupita Jones: Miss Universo.

Alejandro Mungaray: Rector de la UABC.

Carlos Atilano: Aspirante eterno.

Jorge Hank Rhon: Misógino.

Carlos Torres Torres: Un gran esposo, un gran compañero que cortó sus alas para que yo volara muy alto.

Marinita: Mi inspiración, mi motor y el amor de mi vida.

FRASES:

“En un año 4 meses nosotros hemos avanzado muchísimo en Mexicali y sin duda Mexicali hoy en día es una muchísimo mejor ciudad de la que nosotros recibimos en el 2019”

“Le apuesto mucho al desarrollo de nuestras comunidades, a la inversión de espacios públicos en los cuales nuestra niñez, nuestros jóvenes tengan mayor oportunidad de desarrollo”

“En los espacios en los que yo he trabajado soy una mujer que da resultados, soy una mujer que cumple sus compromisos”

“No se requiere edad para hacer las cosas, sino de voluntad y de corazón para hacer las cosas”