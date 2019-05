“Las críticas sobre mis hijos, me han hecho más fuerte”

MEXICALI, Baja California.- En una casa prestada, la cual el descuido y el paso del tiempo se hacen evidente en sus paredes, Iveth Plascencia de 32 años de edad, comentó que vivir con sus dos hijos quienes padecen microcefalia con retraso mental, ha sido todo un reto de vida.



La joven madre, expresó que durante su trayecto cuidando a sus dos pequeños, ha sufrido de comentarios negativos, malas miradas, pero esto no ha sido motivo para descuidar su labor de madre.

“Me han dicho tantas cosas, que si porque tengo otro hijo, las personas siempre van a decir cosas malas, pero así como me han dicho cosas así, la gente me ha ayudado mucho y eso lo agradezco mucho”.

Hijos

Angelo Alexander González Plascencia de 13 años de edad y Jesús Danyael González Plascencia de 15 años, son sus dos pequeños hijos, quienes duermen en una pequeña recamara, la cual tiene como puerta un par de cobijas y una pequeña refrigeración también prestada.



Ahí, la joven madre expresó, que tiene que estar al pendiente de los dos, pero actualmente más de Angelo, quien en las últimas semanas se ha puesto más delicado de salud.



Explicó que al pequeño se le han hecho llagas en su cuerpo, las cuales solo han provocado más dolor en el joven.



“Unas de ellas ya están sobre huesito a la altura del hombro además de que tiene desnutrición, el ya está engarrotado y pues tengo que estarlo llevando al hospital general”, indicó.

Ayuda mexicalense

La joven madre, quien limpia casas para subsanar los gastos, en este sentido, expresó que la comunidad mexicalense ha mostrado su lado más amable, pues ha recibido su ayuda constante.

“La gente ha sido buena conmigo y mis hijos, no es algo sencillo pero cuando veo esas muestras de cariño me hacen sentir muy bien”.

Necesidades

Iveth, no obstante, señaló que aunque hace todo para mantener a flote su familia, los gastos de una casa representan hoy en día representan un obstáculo a vencer.

“Yo siempre he sido una mujer trabajadora que le gusta conseguir las cosas por si misma, pero en estos momentos hay deudas que pagar, como la luz puesto que no puedo dejar que mis niños estén en un lugar incómodo”.

“Sé que podré salir de esta, Dios ha sido bueno con nosotros, yo no me rendiré con mis hijos que son quienes más me necesitan”, indicó.

Actualmente Iveth no puede trabajar y es en estos momentos donde ocupa de tu ayuda, donándole medicamento y alimento para sus pequeños.

Ellos habitan la Avenida Sierra Dorada #2640, colonia Virreyes, o bien pueden localizar a la señora Iveth a través del teléfono 686 198 22 52.