Lamenta Gobernador desinterés de empresas

BAJA CALIFORNIA, México.- El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, lamentó que las empresas de giro no esencial para la salud muestren desinterés por la integridad de sus trabajadores, pues estos tienen mayor riesgo de contagiarse de coronavirus.

Mencionó que mientras los empleadores obliguen al personal a laborar, la pandemia del covid-19 seguirá en ascenso.

“Más de que la solución ha sido el problema, porque se han resistido a cesar labores. Por más que lo convocamos a que entiendan la situación, siguen llevando a la gente a trabajar por las razones que ellos tienen económicas”, sostuvo Bonilla Valdez.

Y a pesar de ser presionado por altos mandos del gobierno nacional e internacional para que a las empresas se les permita continuar con sus funciones, no cederá.

“Si es una empresa que no le trae un beneficio de salud y expresa que es esencial porque hacen tubería y algunos otros artefactos. Sin embargo, ellos tienen la relación con la gente que manufactura los ventiladores y si no nos ayudan de esta manera para nosotros en Baja California no son esenciales, porque todo lo exportan”, indicó el gobernador del Estado.

Y agregó que tiene la obligación de cuidar la salud de los bajacalifornianos.

Por otra parte, el ejecutivo estatal afirmó que mientras esté activa la amenaza del Covid-19, las familias recibirán despensas de alimentos para que no sufran hambre y salgan de sus hogares durante este periodo, el cual podría recrudecerse más en la primera semana de mayo.

Hasta el momento, más de once mil familias han sido beneficiadas con la ayuda gubernamental.

Se planea entregar entre 20 y 25 despensas diarias en todos los municipios de Baja California.

En otro tema, Jaime Bonilla Valdez dijo que los vuelos turísticos están prohibidos en el Estado, en donde se han cancelado 56.

Solo se permitirán los viajes por razones médicas, urgencias y transportación de alimentos.