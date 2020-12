Con la intención de ganarse honradamente el pan de cada día en estas fechas decembrinas, don Rafael Marrón trabaja en un taller mecánico al oriente de la ciudad.

Originario de Jalisco, indicó que ya lleva 10 años viviendo en Mexicali, ciudad en la que ha logrado tener diversos empleos, pero sobre todo, ha conocido el invierno cachanilla.

Señaló, mientras abría la reja de la casa que su patrón le prestó para vivir, que el frío por las noches es muy fuerte, y más en un sitio donde no hay electricidad.

“Yo siento que en las noches me estoy congelando entonces pues la verdad tengo que prender algo de lumbre para mantenerme abrigado.

“Ahí tengo conmigo un cobertor que pues me aliviana un poco, pero la verdad el frío de Mexicali siempre ha sido fuerte”, expresó.

FAMILIA LEJANA

Don Rafael Marrón expuso, mientras se abrigaba con su chamarra, que actualmente vive solo, pues su familia se quedó en Jalisco, a quienes intenta mandarles algo de dinero.

“Aquí tengo trabajo, y pues aquí tengo un hijo que es pastor, ya formó su iglesia y me dijo que me fuera con él, pero la verdad yo no quiero darle molestias.

“Así que pues aquí ando trabajando en el taller, sacando el pan de cada día”, comentó.

NAVIDAD

En cuanto al tema de la Navidad, señaló que su patrón lo invitó a su cena navideña para que no pase la fiestas estando solo.

“Mi patrón me invitó y pues yo acepté, estoy solo así que pues mínimo en estas fechas estaré acompañado”, comentó.

¡PUDES APOYAR!

• Tú puedes colaborar en el Cobertón Navideño donando cobijas que se entregarán a las personas necesitadas en esta temporada de frío.

Los donativos se reciben en avenida De la Patria 952, Centro Cívico.