"La soldadura ha sido mi vida y quiero seguir dedicándome a ella"

Con la esperanza de seguir dedicándose a lo que más le apasiona que es la soldadura, Genaro Alonso de la Rosa de 59 años de edad, espera conseguir empleo pronto.

Indicó, mientras acomodaba sus pertenencias en el albergue peregrino, que por sus años, se le ha complicado conseguirlo, pues en los talleres contratan a gente más joven.

Genaro comentó que él se ha desempeñado empleándose en cortinas metálicas, arco eléctrico, haciendo ventanas, puertas, rejas o haciendo figuras, por lo que se siente con la suficiente experiencia.

Tengo desde los 13 años en esto de la soldadura, se hacer muchas cosas, pero no me dan la oportunidad, pues piensan que ya estoy muy viejo".

"Y la verdad es que me siento fuerte, yo he sido alguien de trabajo, y eso es lo que quiero hacer", explicó.

Momentos difíciles

Genaro quien es originario del Estado de Zacatecas, indicó que pasó por momentos difíciles, pues los malos pasos y las adicciones dejaron que se fuera alejando de todo, por lo que tener un trabajo es importante para él.

"Como muchas personas quizás no debí tomar ciertas decisiones que me alejaron de cosas, pero el tiempo me ha hecho reflexionar y sentirme mejor conmigo mismo".

"Todos nos merecemos una nueva oportunidad y emplearme, trabajar duro como lo he hecho, así que quiero salir adelante".

"Me faltan documentos, yo lo sé, pero si pudieran ayudarme en ese sentido, se los agradecería mucho", expresó.

Albergue peregrino

Actualmente al igual que el señor Alonso de la Rosa, en el albergue peregrino se han atendido a más de 31 mil personas de distintos puntos de la república que buscan un empleo.

En el sitio se les da el servicio de ducha caliente, comida y un lugar donde poder dormir.