“La respuesta de la gente es increíble”: abuelita Sonia

Entre llanto y risa la abuelita Sonia logró describir la grandiosa respuesta de la gente mexicalense, que sin rechistar la acobijó en el capítulo más amargo de su vida, dándole ánimos para dar pelea contra el cáncer.

LA CRÓNICA (LC): ¿Qué mensajes ha recibido de la gente?

Sonoa (S): De verdad, no puedo decirlo, es grandioso, como tú no te puedes imaginar, en este tiempo tan difícil, increíble.

LC: ¿No sé lo esperaba?

S: ¡Jamás! yo soy una persona creyente, pero tú sabes los tiempos como están, la verdad la respuesta de la gente es increíble, de verdad, increíble, ha sido una respuesta grande. (Narró con voz pausada e intentando contener el sentimiento).

A Sonia Molina Franco le diagnosticaron cáncer cervicouterino, requiere de una operación para retirar la zona afectada; si bien es un procedimiento relativamente sencillo, en el IMSS no le han dado una fecha, y por sus circunstancias, el tiempo le apremia.

Ante las dificultades para obtener la cirugía a tiempo, tratarán de atenderla en un hospital privado. La familia de doña Sonia lanzó una publicación en redes para vender donas a beneficio, nunca pensaron que habría tanta respuesta positiva de los “cachanillas”.

“Hace mes y medio tuve problemas, fuimos al ginecólogo y en ese momento me tuvieron que internar, porque no iba bien, en ese tiempo fui diagnosticada, llevo cuatro internaciones”, comentó Sonia.

Debido a que los hospitales del IMSS están volcados en atender la contingencia Covid-19, ha sido difícil para la señora Molina el estar asistiendo, y la agilidad en su atención médica no ha sido la que requiere.

“Yo entiendo que están haciendo lo mejor, pero les falta mucho todavía, ha sido bastante difícil, de hecho hoy tuvimos una cita, que sería casi para reafirmar mi operación, pero resulta que estamos en veremos”, comentó.

“Es dispensable el tiempo, porque yo cada vez me debilito más, cada vez me siento más débil y me es más difícil caminar, y sí es el tiempo el que nos está comiendo”, comentó Sonia Molina.

“Iba con toda la ilusión porque ya tenía mi cita de cirugía, a las 4:00 de la mañana, y para que me digan que hasta el 5 de enero, voy a ir a ver si en realidad me toca cirugía, tengo que esperar a ver si me hacen la cirugía”, mencionó con decepción.

Realizarle la cirugía en un hospital privado oscila entre los 25 mil a 50 mil pesos, según lo que les informan en las clínicas, dinero que tratan de recaudar a través de la venta de donas y rifas.

“Mi hija se contactó con una persona, él nos da a precio bajo las donas, y nosotros le gánanos una parte para ir juntando, gracias a Dios, tenemos bien buena respuesta; gracias a todos porque todos están poniendo un granito de arena”, comentó en tono contento.

Este 10 diciembre, la abuelita Sonia, tendrá una cita con un oncólogo en un sanatorio privado, para determinar si es viable que la operen en una fecha próxima.

TODOS APOYAN

Los cuatro hijos de la señora Sonia Molina Franco, así como sus nietos y toda la familia, ha focalizado esfuerzos y sacrificios, para reunir el dinero necesario que garantice la salud de la abuela, desde la venta de donas, hasta rifas.

Karina Martínez, es una de las hijas de Sonia, es quien se ha encargado de la operatividad para lograr colocar las ventas de donas, relató que ha sido mucho sacrificio para la familia, inclusive, teniendo algunos que renunciar a sus empleos para sacarla adelante.

Cada hijo tiene un encargo, Karina organiza la venta de las donas, una hermana organiza una rifa, y otro busca aportaciones en Estados Unidos, el cuarto apoya el resto de las actividades; las donas han sido el mayor éxito.

“La gente ha reaccionado tan bien que mi teléfono se volvió loco, tuve hasta 45 conversaciones en el mismo momento, pidiendo que me dieran tiempo para atenderlos, quedé afónica”, explicó.

Los pedidos de órdenes de donas, ascienden a 25 diarios, que es la máxima capacidad que tienen para vender, mencionó.

“Ha sido complicado porque algunos dejamos de trabajar para estar 100% aquí, la verdad sí, unos trabajamos, nos vamos turnando, aquí andamos pendientes de ver que necesita mi mamá, que coma bien, que no quiera andar lavando, porque las mamás no se detienen por nada”, abundó.

Agradeció y pidió a la población que les tengan paciencia, el tiempo de espera es hasta el próximo lunes en adelante, y están pidiendo que vayan a recogerlas, para no estarse exponiendo a un contagio, debido a la delicadeza de la salud de doña Sonia.

Si desea apoyar a la señora Sonia comprando donas, puede mandar un mensaje al número 686 366 7576; si desea puede aportar un monto a través de la cuenta Saldazo 4766 8407 9877 4290, o bien ingresar a http://gofund.me/7534e35b.