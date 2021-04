“La receta de mi abuela”: la visión de una jovencita

Con una visión ganadora y comprometida con su marca, es como Ana Paula de 11 años de edad, trabaja realizando arroz con leche en la cocina de su casa, dándole todo el sazón del rico sabor de hogar.

Teniendo ya registrado el nombre de su empresa como “La receta de mi abuela”, la pequeña indicó que todo surgió gracias a que una kermes de su colonia, ella tenía la intención de vender algún producto.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Expuso que en compañía de su mamá pensaron en diferentes cosas que ofrecer, hasta que se le ocurrió marcarle a su abuela y pedirle la receta de su arroz con leche. “Yo sabía que el arroz con leche de mi abuela era muy bueno y por eso quise marcarle para que me diera su receta, pues sabía que sería un éxito”.

“Así que ya estando en la kermes si vendimos otras cosas pero el arroz con leche fue muy bueno, por lo que un señor me dijo que pusiera todo mi empeño en mi producto estrella”.

SAZÓN FAMILIAR

Ana Paula quien estaba preparando un poco de arroz con leche, indicó que la magia y sabor de su postre radica en el sazón familiar, del cual se siente orgullosa.

Expuso que con su mamá gustan de estar en la cocina, pero aquella vez el antojo de un buen arroz con leche hizo que la abuela Carola saliera al rescate, sumado a que actualmente ha tomado algunos cursos de cocina.

“Mi mamá me inscribió hace como año y medio a cursos de cocina fina y pues desde ese entonces estoy metida en el tema de la comida”. “Así que ahorita pues me gusta preparar de todo, pero me gustan mucho las carnes y las pastas”. “Por lo que yo sé que me falta mucho por aprender y quiero no solamente crecer en la cocina, sino también en la empresa que estoy formando”, mencionó.

NADANDO CON TIBURONES

La pequeña entusiasta del emprendimiento, quien también nos platicó que su producto actualmente ya se está vendiendo en distintos puntos de venta, como el colectivo “De todo un poco”, quien le ha dado gran difusión, indicó que espera próximamente nadar con tiburones.

Señaló que al ser una fiel seguidora del programa de televisión “Shark Tank México”, espera próximamente acudir al tanque y deleitar el paladar de los empresarios. “Me gusta ver como los tiburones apoyan a la gente y los ayudan a crecer su empresa con toda su experiencia, por lo que yo quiero ir y que me apoyen”.

“Y pues con ese dinero me gustaría poder conseguir los códigos QR, mayor equipo para la cocina y contratar personal para que mi arroz con leche llegue a muchas partes”, indicó.

LOGRANDO METAS

Ana Paula la cual estaba concluyendo el envasar su producto, expuso sentirse muy apoyada por su familia, la cual la impulsa a seguir adelante todos los días.

“Aquí nos apoyamos entre todos y pues estoy contenta que mi familia me quiera y este conmigo en este proyecto, pues quiero convertirme en toda una empresaria”. “Por lo que si otros niños también quieren hacer algo, yo les diría que se animen, pues no perdemos nada con intentarlo”, expresó.